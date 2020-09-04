Кюлоти і блузка з принтом: Маша Єфросиніна підкорила трендовим осіннім луком

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча пройшлася по Києву в стильному образі

Маша Єфросиніна вдома воліє обходитися без макіяжу і носити зручний одяг у спортивному стилі, а от на публіці телеведуча з'являється в стильних і елегантних образах. Так, днями знаменитість прогулялася по вулицях Києва в трендовому осінньому луці.

41-річна теледіва виклала фото, на якому зображена в модних штанях-кюлотах зі стрілками м'ятного кольору і сорочці з геометричним принтом і довгими зав'язками, що нагадують краватку.

Ефектний аутфит Маші доповнили світлі босоніжки на підборах і маленька шкіряна сумка на короткій ручці від Christian Dior. Також вона одягла масивні сонцезахисні окуляри і зробила лаконічне укладання з прямим волоссям.

Маша Єфросиніна захопила стильним осіннім луком з трендовими кюлотами (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли за літо купальник надітий...жодного разу", - жартівливо написала під знімком Єфросиніна.

Фолловери оцінили ефектний образ ведучої і залишили їй безліч компліментів в коментарях.

як красиво!!!!

Як завжди, розкішна

Може взимку вийде?

Красива, модна і стильна

Супер лук як зазвичай. Я теж за літо жодного разу не плавала. Наступне літо не за горами

Приємно дивитися-красива ,розумна ,позитивна

Маша, ви прекрасні! Дуже стильна і елегантна

вау, просто француженка

Розкішна блуза у Вас! І в цілому, образ

На цьому фото,ви схожі на маму

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розкрила правду про роман з Юрієм Горбуновим в юності, коли вони разом вели програму "Підйом".

До речі, нещодавно Маша чесно зізналася, в чому секрет її стрункості. Вся справа – в правильному підході до харчування.