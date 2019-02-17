"Залишилися питання": Джамала відверто висловилася про вокалі KAZKA і KHAYAT

Співачка поділилася думкою про учасників другого півфіналу

Судья Нацотбора конкурса Евровидение 2017, украинская певица Джамала, которая поделилась эксклюзивными кадрами с бекстейджа съемок, высказалась об участниках второго полуфинала. Соответствующий пост появился в ее Instagram.

Артиска начала со своих фаворитов – группы Freedom Jazz, отметив высокий профессионализм коллектива. Дуэту ANNA MARIA она также сделала комплименты, но отметила, что их песня для нее была слишком предсказуемой.

"Я рада, что большинство зрителей Нацотбора проголосовали за группа, существует уже давно, Freedom Jazz. Их артистизм и профессионализм увидели все! Это был очень крутой выступление! И вы это почувствовали. ANNA MARIA - еще одни крутые исполнительницы, очень классно спели. По моему мнению, их песня слишком предсказуема. Хотя, возможно, для конкурса это и неплохо", - написала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

К группе KAZKA у певицы возникли вопросы: смогут ли они выдержать конкуренцию в финале, ведь вокал солистки Саши Зарицкой еще требует серьезной доработки.

"Я отметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пения вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция от Freedom Jazz, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO", - предупредила исполнительница.

Певец KHAYAT Джамалу приятно удивил. Она отметила его умение достойно держаться на сцене и реагировать на замечания ведущего и судей. Также ей очень понравился тембр голоса исполнителя.

"Он очень вежливый человек. А я вот не удержалась и сейчас переживаю, что не очень хорошо получилось с цитированием его песни. Признаю и уже лично извинялась! Желаю ему, чтобы он стал еще увереннее в своем вокале и написании песен. Очень хочу увидеть его на следующем Нацотборе", - призналась певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Что касается LAUD, то Джамала считает, что артист все еще находится в поиске собственного стиля. Также она порадовалась тому, что украинский музыкальный рынок богат такими интересными и разноплановыми исполнителями, способными удивить слушателя.

"LAUD остается для меня поп-соул-исполнителем, который все еще в поиске своей песни для Евровидения. Его нынешняя композиция очень клевая, как и синглы LETAY и Bahroma. Это замечательные украинские песни! Мне вообще нравится, что после Нацотбора пополняется копилка нашей украинской музыки. Главное, что эти песни остаются, слушайте и любите их!" - призвала артистка.

Напомним, что в субботу, 16 февраля определились имена шести финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину в Израиле.

Ранее Джамала умилила сеть фотографией своего самого главного поклонника. ⠀

Видео: РБК-Украина