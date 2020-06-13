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Дуже жарко: Тіна Кароль оголила похилі стегна і завела мережа откровнным фото в ультраміні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 13:25
Дуже жарко: Тіна Кароль оголила похилі стегна і завела мережа откровнным фото в ультраміні
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала стрункі ніжки

Тіна Кароль дражнить шанувальників відвертими фотосетами на межі – її образи дуже сексуальні, але естетичні і виглядають чуттєво і спокусливо. Вона демонструє на камеру всі достоїнства своєї апетитною підтягнутою фігури і не боїться позувати без білизни, а з настанням тепла фото української поп-дви стали ще більш спекотними. Так, на новому знімку щаслива співачка покрасувалася у сукні-міні і прийняла супервідверту позу, засвітивши стегна і стрункі ніжки.

Тіна підтягла одну ногу до грудей, дозволивши сукні підскочити вгору і оголити більше, ніж передбачено для сторонніх очей... Вона променисто посміхається, а смужка сонячного світла падає на її обличчя, опромінюючи його риси. Артистка зробила пшную об'ємну зачіску, а макиж обрала в м'яких та природних тонах. Зірка зазвичай не подписвает кадри, зазначаючи лише фотографа.

Шанувальники співачки повідомили їй, що він нового фото у них перехопило подих і не шкодували епітетів, описуючи її красу.

Дуже жарко: Тіна Кароль оголила похилі стегна і завела мережа откровнным фото в ультраміні

Тіна Кароль показала спокусливе фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Змінила професію: Тіна Кароль раптово стала героїнею нового сезону популярного серіалу

  • Ух яка жінка, яка жінка
  • Серцевий напад від такої краси
  • Неймовірно красива
  • Тіна, ти бомба
  • Розкішна
  • Тіна вогонь
  • Ніжна і спокуслива
  • Нереальна
  • Чарівність
  • Фантастичная
  • Така щаслива
  • Прекрасна

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала свій прес і плоский животик під час ефектного фотосету серед зелені.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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