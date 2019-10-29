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Відчуваю себе не собою: Яма несподівано висловився про 10-й ефір Танців з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.10.2019 - 14:32
Відчуваю себе не собою: Яма несподівано висловився про 10-й ефір Танців з зірками 2019
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Суддя проекту не згоден з результатами голосування

Влад Яма хоч строго і справедливо судить пар на паркеті Танців з зірками 2019, але переживає за учасників і намагається пом'якшити критичні зауваження на їх адресу і говорить по суті. Він не часто ділиться своїми враженнями після прямих ефірів, але зате робить це в крайніх випадках. Під час "містичного" десятого випуску хореограф і шоумен показав своє перевтілення в честь Хеллоуїна, а пізніше прокоментував в Instagram результати голосування.

Так, Влад зазначив, що вважає що Данієль Салем і Юлія Сахневич покинули проект незаслужено. Також він поділився своїми враженнями від зміни образу і незвичного гриму на обличчі.

"Свято вдалося! Але Данієль Салем та Юлія Сахневич малі залишитися.... Дякую за make up , відчував себе... Не собою", - написав він.

Відчуваю себе не собою: Яма несподівано висловився про 10-й ефір Танців з зірками 2019

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники активно почали обговорювати результати останнього ефіру шоу і ділиться своєю думкою. Не обійшлося і без компліментів "лякаючому" образу Влада.

  • Підтримую, вони повинні були залишитися! А образ у Вас просто чарівний
  • ПІдтримую! Вони чудові! І варті перемоги!
  • Жахливо прекрасний
  • Влад бачіті вас в такому образі не дуже, але ви завжди мега позитивний
  • Якщо б ви були черепом, то найкрасивішим дуже йде грим
  • Як можна було допустити, щоб Салем покинувши це шоу?! Закрадаються думки, що дехто декого "тягне" за вухан. Сумно
  • Влад, це не справедливо, пішла найкраща і найкрасивіша пара проекту. Поверніть Данієля і Юлю!
  • Я згодна з коментарями, що це танці з зірками, а не професійний конкурс, і люди голосують за своїх улюблених зірок

Скріншот коментарів

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