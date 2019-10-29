Відчуваю себе не собою: Яма несподівано висловився про 10-й ефір Танців з зірками 2019

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Суддя проекту не згоден з результатами голосування

Влад Яма хоч строго і справедливо судить пар на паркеті Танців з зірками 2019, але переживає за учасників і намагається пом'якшити критичні зауваження на їх адресу і говорить по суті. Він не часто ділиться своїми враженнями після прямих ефірів, але зате робить це в крайніх випадках. Під час "містичного" десятого випуску хореограф і шоумен показав своє перевтілення в честь Хеллоуїна, а пізніше прокоментував в Instagram результати голосування.

Так, Влад зазначив, що вважає що Данієль Салем і Юлія Сахневич покинули проект незаслужено. Також він поділився своїми враженнями від зміни образу і незвичного гриму на обличчі.

"Свято вдалося! Але Данієль Салем та Юлія Сахневич малі залишитися.... Дякую за make up , відчував себе... Не собою", - написав він.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники активно почали обговорювати результати останнього ефіру шоу і ділиться своєю думкою. Не обійшлося і без компліментів "лякаючому" образу Влада.

Підтримую, вони повинні були залишитися! А образ у Вас просто чарівний

ПІдтримую! Вони чудові! І варті перемоги!

Жахливо прекрасний

Влад бачіті вас в такому образі не дуже, але ви завжди мега позитивний

Якщо б ви були черепом, то найкрасивішим дуже йде грим

Як можна було допустити, щоб Салем покинувши це шоу?! Закрадаються думки, що дехто декого "тягне" за вухан. Сумно

Влад, це не справедливо, пішла найкраща і найкрасивіша пара проекту. Поверніть Данієля і Юлю!

Я згодна з коментарями, що це танці з зірками, а не професійний конкурс, і люди голосують за своїх улюблених зірок

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль та Дан Балан завалили мережу ніжними знімками свого номера на десятому ефірі " Танців з зірками 2019.