Осадча в розкішній сукні-вишиванці зачарувала затишним святковим фото з Горбуновим

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі залишили для шанувальників привітання зі святом

Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Сейшельських островів, де провели незабутню відпустку удвох. Пара їздила на екскурсію й познайомилася з гігантськими острівними черепахами, каталася на машині вздовж океану і насолоджувалася райськими пейзажами, а також проводила дні на пляжі. Але прийшов час знову поринути з головою в роботу і повернуться до звичного стрімкого ритму життя. Не забули ведучі і про світле свято Хрещення і провели вечір напередодні за всіма традиціями – з кутею, піснями і в національних костюмах.

Теледіва і її чоловік показали яскраві знімки в вишиванках. Катя обрала розкішно, щедро прикрашене вишивкою плаття від українського дизайнера Юлії Магдич з її нової колекції. До речі, вбрання представлене в декількох колірних рішеннях. На сукні-вишиванці довжини міді красуються величезні снігурі і грона горобини.

Катя оголила плечі і трохи спустила об'ємні рукави-ліхтарики. Вона доповнила образ ниткою червоного намиста і босоніжками на стійкому каблуці в тон прикрасі, дотримуючись основної кольорової гаму всього лука. Юрій обрав традиційну вишиванку.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Христос Хрещається! Зі святом Водохреща! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це зважусь. Ви будете окунатися? - поцікавилася ведуча.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій опублікував щасливе фото з дружиною біля ялинки і також привітав пеідписників. "З Водохрещам! Христос Хрещається-на ріці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" - побажав він шанувальникам, які тут же стали писати компліменти і теплі слова.

І Вас зі святом! Гарно,мило, любо, по –українськи

Краса

Гарні

Класно, що Україна має таку гарну українську пару. З Водохрещам!

Які ви щасливі та хороші. І вас зі святом!

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала яскравий образ в повітряному платті на Мальдівах.