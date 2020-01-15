Райська пташка: Катя Осадча заворожила стрункою фігурою в ефектних курортних луках

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча продемонструвала відразу кілька стильних образів на Сейшелах

Катя Осадча не перестає захоплюватися острівними пейзажами на Сейшелах і ділитися яскравими і барвистими фотолистівками на тлі місцевих красот з шанувальниками. Ведуча демонструє ефектні курортні луки і не обмежується у відпустці лише прогулянками і релаксом на пляжі – разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вона досліджує острівну флору і фауну і колесить вздовж океану на машині або велосипеді. Але все хороше має здатність закінчуватися, і відпустка зіркової пари в райському місці підходить до кінця. Так, наостанок Катя опублікувала калейдоскоп яскравих знімків в стильних образах на тлі чарівних ландшафтів.

Теледіва вбралася в легке і повітряне напівпрозоре багатошарове плаття-максі пудрового кольору з флористичним принтом. Вона доповнила образ капелюшком, а в якості стильного аксесуара обрала браслет з шушлів на щиколотці. На одному з кадрів Катя позує босоніж на гойдалці, розташованій прямо на пляжі.

"Відпустка закінчуються, щоб обов'язково, згодом почалася нова. Мудрість від Юрія Горбунова", - поділилася цитатою чоловіка ведуча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили надихаючу філософію, а з нею і приголомшливі пейзажі Сейшельских островів, а також образ самої Каті.

Які гарні краєвиди!

Так, там дуже гарно, тепла вода, білий, м'який пісок, тропічні пальми, спів красивих, яскравих птахів, екзотика. Супер...Катя, ви красуня, обожнюю вас і вашу пару

Райська пташка! У всіх образах Ви неймовірно гарні!

Дуже правильна філософія життя

А кольори

Яка казкова сукня на вас!

Клас

Скріншот коментарів

Також ведуча похвалилася ще кількома тропічними луками. Так, вона покружляла у вільному платті яскравого помаранчевого кольору від українського дизайнера Ольги Слонь і назвла його явну перевагу. "Ідеальне плаття, щоб після свят не видно було гріхів на боках", - з гумором зазначила Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ще один вдалий образ – топ з довгим рукавом і вільні шорти в синьо-блакитних відтінках с великим флористичним принтом.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Юрій Горбунов та його дружина Катя Осадча в ефектному сукні поділилися своїми пригодами на Сейшельських островах і вирушили на автопрогулянку по острову.