Open Kids оголосили ім'я нової учасниці

Група Open Kids в новому складі. На вихідних у фінальній серії реаліті-шоу "Хочу в Open Kids" продюсери групи і зоряний експерт MONATIK, визначили переможницю шоу, яка і стала п'ятою учасницею колективу. Нею стала Ліза Костякина, до речі, учасниця популярного вокального шоу країни, а також переможець багатьох міжнародних вокальних конкурсів.

Хочемо нагадати, що кастинг у найпопулярніший колектив почався ще в травні 2019 року, в результаті раптового відходу з колективу однієї з учасниць. Тоді ж продюсер групи Open Kids Юрій Петров, вирішив ініціювати реаліті-шоу, за результатами якого днями і була обрана нова учасниця.

"Для мене було важливо дати можливість і шанс талановитим дівчатам показати себе і так само зробити наш вибір прозорим. Вважаю, що нам вдалося це, шоу сподобалося шанувальникам, так як кількість переглядів кожної серії говорять самі за себе", - коментує Юрій Петров.

У фінальній серії, продюсерам групи допоміг здійснити фінальний вибір учасниці, зоряний експерт мультиартист, який задає ритм MONATIK:

"Кожна з дівчат-претенденток у групу має своїм особливим талантом. Кожна з них не даремно опинилася у фіналі. Сьогодні на сцені у виконанні творчого завдання вони, звичайно ж, працювали більше на переживання. І це потрібно враховувати. Але кожна з них буде розкриватися по мірі виходу на сцену, в міру своєї практики (а практика для артиста - це найкращий вчитель) буде розвиватися, буде тягнутися до вас, як до основного складу групи, як до професіоналів. Сьогодні ми побачили, що кожна з претенденток готова була дуже швидко дотягнутися. І тут не малу роль зіграли ще внутрішні якості кожної конкурсантки. - коментує MONATIK. - Так як дівчата з Open Kids прожили якийсь час з конкурсантками, вони для себе всередині також розуміли вже на фінальному завданні, хто може зайняти місце п'ятої учасниці в колективі".

Група Open Kids в новому складі: Ангеліна Романовська, Аня Бобровська, Юля Гамалій, Лера Дідковська і Ліза Костякина. Дівчата вже активно готуються до нового періоду свого творчого життя, а також встигли оголосити кастинг для талановитих хлопців:

"У нас багато планів, нова учасниця – нове дихання! Активно готуємо вихід пісні і кліпу. Так що вже скоро у нас вийде неймовірна робота. А ось кастинг для талановитих хлопців ми вже оголосили, поки тільки можемо сказати, що хочемо разом з крутими хлопцями створити цікавий продукт. А інші деталі будуть вже трохи пізніше!", - коментують учасниці популярної групи Open Kids

Фінальну серію реаліті-шоу і те, як фіналістки проходили непросте завдання.