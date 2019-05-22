Група Open Kids шукає нову учасницю: деталі відкритого кастингу (відео)

Група Open Kids (фото: прес-служба)

У талановитої молоді з'явився шанс застрибнути в шоу-бізнес!

У кожної дівчинки, яка мріє виступати на сцені і бути популярною, з'явився такий шанс! Адже оголошений масштабний кастинг: "Стань учасницею групи Open Kids"!

Мільйонна аудиторія, сотні концертів, тисячні зали, неймовірні проекти і велика сцена, все це сталося з групою Open Kids за шість років роботи на великій сцені.

Open Kids – перша популярна група в Україні, яка показала, що дитячий шоу-бізнес може бути цікавим, якісним, стильним і створити гідну конкуренцію дорослим топ-артистам!

І ось сьогодні, 22 травня група оголошує про масштабний кастинг! У кожної талановитої дівчинки з'явився шанс стати частиною команди Open Kids і потрапити до складу популярного колективу!

"Ми шукаємо класний вокал, харизму і мега-позитив в нових претендентках! Нам важливі емоції, бажання розвиватися, щодня рости професійно, вміти рухатися в такт і звичайно ж красиво і професійно володіти своїм голосом Вважаю, що це крута можливість для кожної талановитої особистості проявити себе і вскочити до нас в крутий і популярний проект", - коментує продюсер групи Юрій Петров

Отже, що ж необхідно зробити, щоб стати частиною популярного колективу?

Необхідно зняти відео, в якому ви співаєте свою улюблену пісню Open Kids, і викласти на своїй сторінці в Instagram з хештегом #хочувopenkids, відзначити офіційну сторінку @open_kids, а також написати трохи про себе і чому саме ви повинні стати учасницею групи; Вік учасниць 14-20 років; Уміти гарно співати й танцювати; Бути підписником @open_kids в Instagram; Прийом заявок до 17 червня 2019 року

Будуть відібрані кращі відео-візитки, а 24 червня в Open Art Studio відбудеться півфінал, де топ-50 претенденток пройдуть кастинг, за результатами якого всього 4 учасниці пройдуть далі. Але що саме буде очікувати топ-4 найкращих, команда Open Kids обіцяє оголосити найближчим часом!

"Ну що! Ми бажаємо всім удачі. Будемо брати участь у перегляді відео-візиток, обов'язково прийдемо підтримати кожного на кастинг. Ну і звичайно ж готуємося взяти до себе в команду новачків!", - коментують майбутню подію учасниці групи Open Kids.