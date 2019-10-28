Open Kids объявили имя новой участницы

Группа Open Kids в новом составе. На выходных в финальной серии реалити-шоу "Хочу в Open Kids" продюсеры группы и звездный эксперт MONATIK, определили победительницу шоу, которая и стала пятой участницей коллектива. Ею стала Лиза Костякина, к слову, участница популярного вокального шоу страны, а также победитель многих вокальных международных конкурсов.

Хотим напомнить, что кастинг в популярный коллектив начался еще в мае 2019 года, в результате внезапного ухода из коллектива одной из участниц. Тогда же продюсер группы Open Kids Юрий Петров, решил инициировать реалити-шоу, по результатам которого на днях и была выбрана новая участница.

"Для меня было важно дать возможность и шанс талантливым девушкам показать себя и так же сделать наш выбор прозрачным. Считаю, что нам удалось это, шоу понравилось поклонникам, так как количество просмотров каждой серии говорят сами за себя", - комментирует Юрий Петров.

В финальной серии, продюсерам группы помог совершить финальный выбор участницы, звездный эксперт мультиартист, который задает ритм MONATIK:

"Каждая из девчонок-претенденток в группу обладает своим особым талантом. Каждая из них не зря оказалась в финале. Сегодня на сцене в выполнении творческого задания они, конечно же, работали больше на переживаниях. И это нужно учитывать. Но каждая из них будет раскрываться по мере выхода на сцену, по мере своей практики (а практика для артиста - это самый лучший учитель) будет развиваться, будет тянуться к вам, как к основному составу группы, как к профессионалам. Сегодня мы увидели, что каждая из претенденток готова была очень быстро дотянуться. И здесь не малую роль сыграли еще внутренние качества каждой конкурсантки. - комментирует MONATIK. - Так как девчонки из Open Kids прожили какое-то время с конкурсантками, они для себя внутри также понимали уже на финальном задании, кто же может занять место пятой участницы в коллективе".

Группа Open Kids в новом составе: Ангелина Романовская, Аня Бобровская, Юля Гамалий, Лера Дидковская и Лиза Костякина. Девчонки уже активно готовятся к новому периоду в своей творческой жизни, а также успели объявить кастинг для талантливых парней:

"У нас много планов, новая участница – новое дыхание! Активно готовим выход песни и клипа. Так что уже скоро у нас выйдет невероятная работа. А вот кастинг для талантливых парней мы уже объявили, пока только можем сказать, что хотим вместе с крутыми ребятами создать интересный продукт. А остальные детали будут уже немного позже!", - комментируют участницы популярной группы Open Kids

Финальную серию реалити-шоу и то, как финалистки проходили непростое задание.