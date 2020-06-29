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Ось воно, щастя! Щаслива Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2020 - 11:25
Ось воно, щастя! Щаслива Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка поділилася романтичним кадром з другою половинкою

Лілія Подкопаєва нечасто балує підписників фото зі своїм коханим Ігорем Дубінським, тому такі кадри завжди викликають розчулення в мережі. Пара живе в США і виховує трьох дітей, включаючи спільну доньку Евеліну, якій у вересні виповниться один рік. Так, Лілія опублікувала нове повне ніжності фото з улюбленим чоловіком.

Пара позує в напівтемряві за столиком у закладі. Лілія у строкатій сорочці притиснулася ближче до Ігоря, а він притягнув її за талію і притулився щока до щоки. Спортсменка не приховує щасливих очей, а Ігор посміхається в камеру.

Ось воно, щастя! Щаслива Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим

Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Бути закоханим у своє життя. У кожну її мить", - підписала гімнастка романтичний кадр.

  • Гарна пара!
  • Ви така чудова пара. Щастя вашій родині. Лілія, ви приклад для багатьох! Поважаю вас!
  • Щастя ось воно
  • Щастя ось воно... ніяк не приховаєш....Що значить правильний чоловік поруч... Від усієї душі бажаю вам всього найкращого
  • Як же це здорово бачити красиву і щасливу жінку, а для цього багато не треба, поруч кохана і здорові дітки!
  • І вигляд у вас такий закоханий! І погляди!
  • Поцілунки!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Подкопаєва підкорила появою в стильних сукнях-вишиванках. Фото були зроблені в різні періоди життя Олімпійської чемпіонки.

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Автор: Lite

Теги Новини України Лилия Подкопаева
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