Ось воно, щастя! Щаслива Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим

Гімнастка поділилася романтичним кадром з другою половинкою
Лілія Подкопаєва нечасто балує підписників фото зі своїм коханим Ігорем Дубінським, тому такі кадри завжди викликають розчулення в мережі. Пара живе в США і виховує трьох дітей, включаючи спільну доньку Евеліну, якій у вересні виповниться один рік. Так, Лілія опублікувала нове повне ніжності фото з улюбленим чоловіком.
Пара позує в напівтемряві за столиком у закладі. Лілія у строкатій сорочці притиснулася ближче до Ігоря, а він притягнув її за талію і притулився щока до щоки. Спортсменка не приховує щасливих очей, а Ігор посміхається в камеру.
Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Бути закоханим у своє життя. У кожну її мить", - підписала гімнастка романтичний кадр.
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Подкопаєва підкорила появою в стильних сукнях-вишиванках. Фото були зроблені в різні періоди життя Олімпійської чемпіонки.
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Автор: Lite