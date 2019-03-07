"Вони мене закохали": модна Надя Дорофєєва розсекретила свій топ книг

Артистка поділилася надихаючою літературою, яка справила на неї незабутнє враження

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, кажется, успевает абсолютно все – петь, сниматься в различных программах, вести влог, в котором она недавно рассказала, как сэкономить на стильном гардеробе, управлять собственным магазином одежды и читать познавательную литературу. О топе любимых книг звезда рассказала в Instagram.

Надя сопроводила текст стильным фото. Она предстала перед подписчиками в белой водолазке и бежевой объемной рубашке на верх, дополнив look оригинальными массивными украшениями. Прическа у девушки была весьма демократичной – собранные в пучок волос с выпущенными на лицо прядями. В макияже преобладали пастельные тона.

Звезда ознакомила поклонников со своим must read-списком книг:

«Пост о книгах, которые меня в себя влюбили.

Так, начну с "Формула счастья".

Итак, это такая себе пошаговая инструкция - как достичь полной гармонии в жизни. Звучит нагло, но именно так мне это всё чувствуется. Если вы хотите составить свой алгоритм счастья - то срочно к прочтению! Её автор - директор по развитию Google, а он, я думаю, грамотный дядя. Читается на одном дыхании.

Аудио книга "Точка фокуса"

Это отдельное нечто! Во-первых, я, наконец, попробовала слушать книгу! Очень круто! Во-вторых, эта книга напоминает мне силовую тренировку, после которой сумасшедший душевный и физический подъем. Короче, она реально какой-то допинг. Возникает куча энергии, новых желаний, целей и понимания!"

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики искренне поразились, как у Нади хватает времени на столь разноплановые интересы, включая активное саморазвитие, и живо заинтересовались рекомендованной литературой. Не обошлось и без традиционного "цунами" комплиментов.

"Надя ты очень красивая и стильная", "Спасибо за совет, прочитаю на выходных "Формулу счастья", "Обязательно буду читать!", "Ты нереальная. Будто бы с другой планеты", "Молодец! На книги надо находить время", "Самая красивая девушка", "Я уже бегу читать", "Супер! Почитаю! Какие глаза у Надюшки на фото - бездонные океаны", - восхитились пользователи сети.

Напомним, что Надя Дорофеева произвела фурор трендовыми образами, устроив модный фотосет.

Ранее Надя Дорофеева показала экстравагантный лук в стиле спортивный шик с пиджаком и штанами.