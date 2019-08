"Вони їздять по всьому світу": Оля Полякова розповіла про особисте життя 60-річної мами

Оля Полякова викликала чималий резонанс в мережі і захват серед багатомільйонної армії шанувальників своєю потужною заявою. 35-річна українська співачка відверто звернулася до жінок. Більш того, Полякова офіційно виступила проти ейджизму в Україні. Тобто проти дискримінації за віком! Таку заяву Полякова зробила, коментуючи свою нову роль. Нагадаємо, що "Королева ночі" стала однією з членів журі 10-го сезону вокального шоу Х-Фактор на каналі СТБ.

Так, українська артистка зізналася, що хоче оголосити боротьбу ейджизму і забобонам, пов'язаних з віком. Тому і попрацювати в шоу мріє з категорією учасників, які старше 30 років.

Полякова визнає, що в Україні "жінки за 30-ть" дійсно стикаються з проблемою самореалізації та просування по кар'єрі. Однак Полякова зазначає, що після 30-ти років життя не закінчується! Більш того, пік кар'єри самої Ольги припав саме на цей вік.

"У нашій країні жінка за 30 вважається вже старенькою, але подивіться на нас з Настею (Ред. – Настя Каменських також одна з членів журі Х-Фактора) і спробуйте назвати нас бабусями. Тому я вважаю, що після 30 років не потрібно боятися починати кар'єру. Моя кар'єра, до речі, її пік, популярність прийшла до мене після 30-ти. У Насті та ж історія, після того, як вона стала сольною супер-зіркою. Це говорить про те, що не пізно ні в 30, ні в 40, ні в 50. Немає поняття пізно, є поняття прямо зараз – роби те, що робиться, а будь що буде", - підкреслила Полякова.

Тому під час вибору учасників до себе в команду Полякова хоче в першу чергу попрацювати з "вікової групою".

Оля Полякова на зйомках Х-Фактора (фото: прес-служба СТБ)

Крім того, співачка також зізналася, що її мама Світлана навіть у 60 років живе повноцінним життям!

"Я хочу, щоб в нашій країні до цих людей змінилося ставлення. 50 – це не пенсіонер. Моїй мамі 60, у неї є бойфренд, вони їздять по всьому світу. І я хочу, щоб так поводилися усі жінки і чоловіки в 60 років – отримували задоволення від життя. Коли їх діти народжують дітей, вони народжують собі, а не своїм батькам, тому скидайте онуків на їх батьків і їдьте в подорож. Хоч куди-небудь: хоч на річку, хоч в Кирилівку, але подорожуйте і отримуйте задоволення від життя. Тому що життя одне, і сьогодні якість життя збільшилася, молодість збільшилася, і тривалість життя теж. З приходом пластичної хірурги і хорошої косметології ми всі можемо виглядати як Дженніфер Лопес в 50, тому я за цю групу, хочу дати їм шанс і сказати, що ніколи не пізно, а є тільки поняття: right now, do it, just do it, that's it", - заявила співачка.

Оля Полякова на зйомках Х-Фактора (фото: прес-служба СТБ)

Що ж стосується нової ролі судді в популярному ТВ-шоу, то в такому пропозицією Ольга поставилася з радістю!

"Я давно вважаю, що мені пора вершити долі шоу-бізнесу. І я дуже сподіваюся, що цей Х-фактор дасть справжніх зірок, які будуть продовжувати працювати в шоу-бізнесі, - розповідає Оля Полякова. - Щоправда, зйомки Х-фактора збіглися з моєю єдиною відпусткою. В результаті, відпустки в цьому році у мене не буде. Але я намагаюся знаходити в цьому добро, адже тепер Полякової в телевізорі буде ще більше (посміхається)".

