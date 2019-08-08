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"Переплюнула маму": 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 11:56
"Переплюнула маму": 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники Маші відзначили, що вона дуже схожа на маму - особливо на новому фото!

Маша Полякова продовжує показувати шанувальникам яскраві деталі свого безтурботного відпочинку під час літніх канікул. 14-річна донька української "Королеви ночі" Олі Полякової знаходиться на даний момент у США! А саме - в місті Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. Саме такий геотег Маша залишила під своїм новим фото на instagram-сторінці. При цьому знімок вийшов "по-модельному" привабливим.

На новому знімку Полякова-молодша позує, сидячи на краю басейну з блакитною водою. На дівчині - закритий купальник оливкового відтінку. При цьому пляжний наряд також вигідно підкреслює зону декольте молодої дівчини. Купальник злегка намочен. Волосся розпущене. Ну а сама Маша загадково дивиться в камеру. Фото вийшло дуже вабливим!

"Якби довелося вибирати тільки одну соціальну мережу або месенджер, якій/им можна буде користуватися в Україні, що б ви обрали?" - звернулася до своїї шанувальників донька Полякової.

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику

Маша Полякова в купальнику під час відпочинку в Каліфорнії (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Цікаво, що зіркова мама юного блогера також не залишила новий знімок дочки без уваги. При цьому своїм коментарем Оля Полякова потішила підписників дочки.

  • “Маша??? Подзвони мамі!!!!" - пише Полякова.

Підписники Маші також пешили підіграти її мамі:

  • "Маша, мамі подзвонила?)"
  • “Лю! Ви просто ВОГОНЬ"
  • "Оля, просто найкраща"

Звичайно ж, шанувальники Маші і на її питання відповіли. До речі, багато відзначили, що користуються мессенджерами "instagram" і "телеграм". А також просто залишили відгуки під новим фото Маші.

  • "Красуня, струнка розкішна дівчина!"
  • "Копія мами, я в шоці"
  • "Неперевершена"
  • "Дуже гарна на матуся схожа"
  • "Коли донька переплюнула маму"
  • "Машуль, дуже гарне фото, ти тут дуже на маму схожа"
  • "Instagram - щоб дивитися твої фотографії"

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

До речі, цікаво, що до цього Маша показувала схожі фото - біля басейну і в купальнику. Тоді дівчина організувала собі модну літню фотосесію.

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

До речі, до цього Маша Полякова поділилася неприємною новиною! Дівчина розмістила кілька відео, в яких поділилася враженнями про Лос-Анджелес, а також пояснила, навіщо прилетіла в Америку. Також Маша "порадувала" шанувальників - з'ясувалося, що дівчині не дозволено мати при собі телефон!

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