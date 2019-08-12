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"Щоб носити сексуальні маєчки": Оля Полякова показала ефективне тренування для рук і ніг (фото)

Lite » Краса 12.08.2019 - 10:57
"Щоб носити сексуальні маєчки": Оля Полякова показала ефективне тренування для рук і ніг (фото)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова також дуже цікаво і з гумором коментує відео

Оля Полякова не перестає дивувати шанувальників своєю активністю. Як з'ясувалося, навіть під час відпустки, яку співачка проводить поки що в Україні, вона вперто продовжує стежити за фігурою і тренуватися. Більш того, свої тренування Полякова записує на відео і потім ділитися ними в мережі, за що шанувальники співачки їй дуже вдячні. При цьому тренується Полякова під контролем свого особистого фітнес-тренера. Проте примітно, що тренер, та й сама Оля дуже детально розповідають, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. Тому комплекс можна сміливо повторити вдома.

Також українська співачка намагається всіляко урізноманітнити свої тренування. На цей раз вона використовує спеціальні фітнес-"снаряди", а саме - еспандер, який дає додаткове навантаження на м'язи.

У новому відео показаний цілий комплекс вправ, спрямований на зміцнення рук і ніг. При цьому Полякова додатково підкреслює, що це тренування допоможе позбутися від зайвих складок на руках і внутрішньої частини стегон. А це дуже "проблемні" зони на нашому тілі, де жир йде в останню чергу. Як виражається сама полякова - "убираємо трясучки".

У цілому співачка дуже забавно коментує своє тренування, супроводжуючи ого різними жартами.

“Дивіться, вам нічого не потрібно. Ви взяли в сумку эспендер і поїхали на відпочинок... пішли на побачення. Ну якщо ваш хлопець дерево і вам нема чим займатися з ним. Ви можете взяти і зайнятися цим з цим деревом. У всякому разі фігурі це піде на користь", - жартує Полякова. При цьому співачка розробляє м'язи рук з допомогою еспандера, закріпленого на дереві. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Glam Wish.

До речі, раніше Оля Полякова в мікробікіні поставила мережу перед непростим вибором. Українська співачка показала прихильникам серію фото в різних бікіні - червоного і чорного кольору. Як зазвичай, Полякова запропонувала фанатам вибрати, в якому ж пляжному вбранні їй краще. При цьому слід зазначити, що Полякова виглядає приголомшливо.

Цікаво, що до цього дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова, опублікувала ефектний модельний знімок в купальнику.

Баня, озеро, черепашки: Оля Полякова показала деталі своєї відпустки (відео) Наступає мамі на п'яти: дочка Полякової в купальнику зачарувала красою
Новини України Оля Полякова
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