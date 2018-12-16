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"Він буде запальний": Тищенко проговорився про новорічний подарунок для дружини

Lite » Зірки 16.12.2018 - 11:05

Відео: Тищенко проговорився про подарунок для дружини (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український шоумен і телеведучий Микола Тищенко розповів про новорічний подарунок, який готує для дружини. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Я для тебе особисто для тебе готую Новорічний сюрприз. Тренер, який працював зі мною на "Танцях", ставить мені виступ. І я його особисто для тебе продемонструють в Новорічну ніч. Він буде дуже запальний", - сказав він, дивлячись на свою дружину.

&quot;Він буде запальний&quot;: Тищенко проговорився про новорічний подарунок для дружини

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Тищенко розповів, що думає про пародію на нього від Володимира Зеленського.

"Я впізнав себе тільки по біцепсам. Я порівняв свої і Зеленського і бачу, що він трохи набрав у цьому плані. Володя, молодець, так тримати", - підкреслив він.

При цьому дружина Тищенко, Алла Барановська, зізналася, що Микола "пританцьовує" на кухні.

"Микола іноді так пританцьовує на кухні або переговорах якихось. Але так, щоб займатися, то ні. Це було дуже складно для нього", - уточнила вона.

&quot;Він буде запальний&quot;: Тищенко проговорився про новорічний подарунок для дружини

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хеллоуїна.

Ми також писали про те, що Микола Тищенко розповів, як змусити себе зайнятися спортом. Екс-учасник Танців з зірками 2018 дав поради, як можна запрограмувати себе на успішний шлях до краси і здоров'ю.

До речі, раніше квартальцы жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками.

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