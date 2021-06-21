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Олю Полякову помітили біля медичної клініки в Києві: що сталося

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Понеділок 21 червня 2021 15:41
Олю Полякову помітили біля медичної клініки в Києві: що сталося Фото: Олю Полякову помітили біля клініки в Києві (facebook.com/polyakovamusic)
Автор: Анна Шиканова

Олю Полякову і її чоловіка-бізнесмена Вадима Буряковського помітили біля однієї з поліклінік в Оболонському районі столиці. Пара приїхала на знаменитому автомобілі артистки в супроводі охорони. Вони швидко вийшли з салону і зайшли в невелику амбулаторію.

Чому Оля Полякова з чоловіком вирушили в клініку і що вони там робили, розповіли в програмі "Викриття" на телеканалі KYIV.LIVE.

Співачка разом з чоловіком приїхала до однієї зі столичних амбулаторій. Оля Полякова була без макіяжу і в непримітному одязі. Вони з чоловіком зайшли в клініку, але пробули там недовго. Спочатку з клініки вийшов її чоловік, Вадим Буряковський. А через кілька хвилин вийшла і сама співачка. Вони швидко сіли в автомобіль і поїхали.

Як вдалося з'ясувати журналістам, співачка разом з чоловіком погодилася пройти вакцинацію від коронавірусу. У київській клініці на Оболоні зараз роблять щеплення всім охочим китайським препаратом CoronaVac. Після вакцинації Полякова почувається нормально.

Раніше Оля Полякова розповіла, що перехворіла на коронавірус разом з молодшою дочкою. Це сталося ще рік тому, на самому початку пандемії. Вони в той момент були в Маямі й у дочки артистки була дуже висока температура. Вона заразилася від дочки та за словами Полякової, у них був сильний кашель і в цілому хворобу перенесли важко.

Після хвороби Оля Полякова приєдналася до проєкту від UNICEF і стала проводити просвітницькі ефіри на тему коронавірусу разом з вченими та лікарями.

Оля Полякова разом з чоловіком зробили вакцинацію від коронавірусу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом.

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Оля Полякова
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