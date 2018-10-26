Оля Полякова закликала шанувальників не приносити квіти на її концерт "Королева ночі"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова зазначає: квіти зів'януть, а добра справа залишиться

Напередодні свого гранд-концерту "Королева ночі", який відбудеться вже сьогодні, 26 жовтня, у столичному Палаці спорту, Оля Полякова несподівано попросила своїх прихильників не приносити їй квіти.

Так, на своїй nstagram-сторінці українська співачка повідомила про запуск незвичайного благодійного проекту #Благодійністьзамістьквітів.

"Всі, хто купив квиток на шоу "Королева ночі" і збирається зробити приємне своїй артистці і готує букет квітів, я дуже прошу вас, давайте зробимо по-іншому і приймемо участь у проекті #Благодійністьзамістьквітів... Це так здорово — допомогти іншим", — зворушливо написала Полякова.

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Також стало відомо, що оригінальну акція "Благодійність замість квітів" Полякова запускає разом з благодійним фондом "Таблеточки".

Мета проекту — збір коштів для допомоги онкохворим діткам.

"Приєднатися до акції дуже просто — замість звичних квіткових подарунків для Олі Полякової зробіть благодійний внесок на будь-яку суму та допоможіть дітям швидше одужати. Пам'ятайте, що квіти досить швидко зів'януть, а благодійна допомога дозволить змінити життя дитини та її сім'ї на краще", — пишуть на сторінці фонду "Таблеточки".

Приєднатися до проекту і перерахувати гроші на благодійність в рамках акції #Благодійністьзамістьквітів можна тут.

Багато шанувальників підтримали благодійний заклик Полякової.

"Молодець!" — пише iryna.malynovska.

"Чудова ідея! Оля, ви не перестаєте мене дивувати", — захоплюється topormarina.

"Ольга, ви велика молодець. Дуже мудре рішення!" — зазначає olga_nogai.

"Оля, ви розумниця", — підтримує bukata.irina84y.

"Розумниця і просто шикарна жінка", — пише oksanaokrushko.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповіла про ставлення до виступів у Росії, пояснила, чи підтримує відносини з родичами в РФ, а також відверто поділилася правилами сімейної гармонії і виховання дочок.

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