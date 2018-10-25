Любовь, смерть или политика: украинцы с синдромом Дауна рассказали, что для них важно (видео)

Выставка "Що важливо" (коллаж: STYLER)

Вход на выставку "Що важливо" для всех желающих свободный!

Любовь, секс, смерть, религия или, быть может, политика? Что именно беспокоит людей с синдромом Дауна? О чем они мечтают и чем увлекаются?

Найти откровенные и громкие ответы на эти важные вопросы предлагают организаторы первой в Украине выставки о и при участии художников с синдромом Дауна. Уникальная выставка с символическим названием "Що важливо" открылась в Киеве в креативном пространстве IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8).

Любовь, смерть или политика: украинцы с синдромом Дауна рассказали, что для них важно

Выставка "Що важливо" — своеобразный диалог между художниками и ее посетителями на темы, которые волнуют людей с синдромом Дауна. Хотя на самом деле украинские и немецкие художники пытаются донести, что все эти темы волнуют всех нас.

"Уникальность этой выставки заключается в том, что это первая выставка о жизни людей с синдромом Дауна и при участии художников с синдромом Дауна в Украине. Когда мы начали работать над этой выставкой, мы начали с исследования: есть ли в Украине художники с синдромом Дауна, потому что в мире их достаточно много... В Украине мы, к сожалению, не были знакомы с профессиональными художниками с синдромом Дауна, то есть такими, у которых уже есть выставочный опыт... Из нашего общения во время подготовки выставки "Що важливо" уже появилось несколько работ, которые вы можете увидеть на выставке. Я надеюсь, что их будет еще больше", — рассказывает искусствовед и сокуратор выставки "Що важливо" Мария Ланько в комментарии STYLER.

Сокуратор выставки "Що важливо" Мария Ланько (кадр из видео: STYLER/РБК-Украина)

"Их интересует все то, что интересует людей без синдрома Дауна. Но у этого интереса есть свои особенности. Конечно, мы все интересуемся романтическими отношениями, сексом, любовью. Это для нас важно. И для людей с синдромом Дауна это также важно. Но мы должны понимать, что возможность реализовать романтические отношения у них весьма ограничена, особенно в Украине. Однако у них есть на это право. И обществу, их родителям, окружающим нужно давать им это право. Эта выставка, возможно, станет одним из шагов на пути к общественной дискуссии об этом", — подытожила Мария Ланько.

Выставка является частью проекта инклюзии в культуре, инициированного Goethe-Institut в Украине в партнерстве с исследовательским проектом TOUCHDOWN 21 и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия. Поэтому на выставке представлено более 40 работ художников из Украины и Германия. В том числе панно с серией фотопортретов людей с синдромом Дауна, созданное немецкой художницей Брит Шилинг.

Посетители также увидят видеоработу — актерскую читку по сценарию, написанному украинским актером с синдромом Дауна Александром Стешенко. Работы современных украинских художников, таких как Андрей Сагайдаковский, который создает живописные картины на полотнах и ковриках. А также яркие работы Мирослава Ягоды и Алевтины Кахидзе, для которой искусство является средством примирения с проблемами и неудобствами в собственной жизни.

"Что касается любви то все плохо с таким лицом и таким синдромом меня не полюбят", — украинский актер с синдромом Дауна Александр Стешенко (орфография и пунктуация автора сохранены)

Одна из участниц проекта — 30-летняя украинка с синдромом Дауна Анна Сапон — рассказала, что же именно важно лично для нее в жизни и какие работы выставки она уже оценила.

"Для меня важно в жизни много тем. Это работа в первую очередь; телефон, надо много общаться... Все важно, — говорит Анна. — Я узнала об открытии этой выставки и мне этого хотелось. Мне этот ковер (ред. — работа художника Станислава Турина) нравится и я его сфотографировала на телефон".

Анна Сапон — участница выставки "Що важливо" с синдромом Дауна (кадр из видео: STYLER/РБК-Украина)

А вот 27-летнего Женю, необычная видеоработа которого также представлена на выставке, интересуют кладбища! Молодой человек с синдромом Дауна изучает биографии любимых артистов, которые уже умерли, а также посещает места их захоронений.

"Его увлечение — это кладбища. Знаменитости, кто и когда умер, где похоронен, изучает в основном тех, кого знает: артистов кино и театра... Сначала он просто удивлялся, что вот почему-то их нет. Это еще со школы у него началось, когда он учил литературу, и вдруг там пишут: "родился тогда-то, умер тогда-то". И Женя мне рассказывает, мол, все на кладбище. А после этого, когда ему подарили планшет, он стал самостоятельно смотреть, кто и где похоронен, знакомые артисты ", — рассказывает мама Жени Надежда Михайловна.

У Жени довольно необычное на первый взгляд увлечение — парень любит исследовать кладбища, где ищет места захоронений известных людей, изучает их биографии (кадр из видео: STYLER/РБК-Украина)

По словам женщины, Женя уже исследовал все кладбища в Киеве и хочет теперь попасть во Львов.

"Мы мечтаем во Львов попасть — там походить по кладбищам, потому что здесь мы уже обошли все: и Звиринецкое, и Байковое, и Лукьяновское. Вы знаете, я сначала не понимала. Думаю, ну что за увлечение — кладбища?! А потом я смотрю, что он интересуется не просто так, он изучает КТО конкретно и где жил, где снимался и т.д. То есть он изучает всех своих любимых артистов ", — объясняет Надежда Михайловна.

Как признался сам Женя, его любимый артист — певец Николай Мозговой.

"Но вообще у него любимый артист— Джекки Чан. И первая у него работа была - он нарисовал Китай. Как нарисовал? Как себе представлял! Он не художник и мы никогда его этому не учили. А просто, вот что у него в голове — фонарики яркие и т.д." — говорит Надежда Михайловна.

Увидеть уникальные работы выставки "Що важливо" о, а также при участии людей с синдромом Дауна можно в арт-пространстве IZONE до 8 ноября.

Вход на выставку бесплатный!

Детали — на Facebook-странице выставки.