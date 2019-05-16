Ольга Сумська у вишиванці показала українських зірок в національних костюмах (фото)

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторка похизувалася розкішною вишитою сукнею зі своєї колекції

У четвер, 16 травня, в Україні відзначають національне свято - День вишиванки. У Києві воно стартувало масштабним концертом на Поштовій площі, куди приїхало чимало зірок українського шоу-бізнесу, серед яких опинилася і актриса Ольга Сумська, яка просто обожнює традиційний український одяг і може похвалитися величезною колекцією етнічних костюмів. У сторіз Instagram вона показала свою святкову вишиванку, а також продемонструвала, у чому прийшли на концерт її колеги.

Так, Ольга одягла коралове вишите плаття в підлогу з бірюзовим орнаментом. Вона познайомила підписників з гостями заходу.

Так, киян і гостей столиці прийшла привітати український дизайнер вишитого одягу Юлія Магдич, у вбранні якої красуються навіть голлівудські зірки. Вона з'явилася в оригінальному лавандовом платті-вишиванці з яскравими візерунками.

Ольга Сумська і дизайнер Юлія Магдич (фото: instagram.com/olgasumska)

Також не обійшла увагою святкове дійство та Ірина Білик. Вона доповнила свій розкішний образ в національному стилі вінком, і на камеру привітала всіх українців. Фото в темно-синьому вишитому сукню на запах з екстремальним декольте зірка похвалилася в Instagram.

Ольга Сумська та Ірина Білик (фото: instagram.com/olgasumska)

Ірина Білик ( фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Серед гостей був також співак Дзідзьо, він же Михайло Хома, який надів жовту сорочку-вишиванку з яскравими квітами. А ось шоумен дядя Жора Вадим Мічковський віддав перевагу білосніжній сорочці з візерунками в тон.

Ольга Сумська та Дзідзьо (фото: instagram.com/olgasumska)

Дядя Жора (фото: instagram.com/olgasumska)

"День української вишиванки нагадав церемонію Оскара! Вітаю всіх українців зі святом! Дякую Юлії Магдич за запрошення і за мою вишиванку, яка точно передає мій характер!" - підписав Михайло спільний знімок в компанії українських зірок, розмістивши фото в Instagram.

Дзідзьо з колегами (фото: instagram.com/dzidzio)

Привітати українців прийшла і співачка Злата Огневич. Її біле плаття з етнічними оригінальними візерунками виглядало просто розкішно.

Злаата Огневич (фото: instagram.com/olgasumska)

В кадрі сяяла і ошатна Катя Осадча в традиційній капелюшку. Її вбрання відрізнявся особливою оригінальністю.

Катя Осадча (фото: instagram.com/olgasumska)

Катя Осадча, Ольга Сумська і суддя "Майстер-шеф" Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/olgasumska)

А ось співачка Alyosha здивувала Ольгу Сумську – вона змінила імідж і стала жагучою брюнекой. Також компанію дружині на святі склав музикант і лідер гурту "Атитіла" Тарас Тополя – він одяг блактину вишиванку, щедро декоровану чорними вишитими візерунками-оберегами.

Тарас Тополя і Alyosha (фото: instagram.com/olgasumska)

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Раніше Ольга Сумська захопила появою в розкішному платті-вишиванці глибокого синього кольору.

До речі, Ольга Сумська показала ідеальний макіяж, який зробила самостійно.

До слова, Ольга Сумська продемонструвала закадрові фото зйомок з доньками для відомого видання.