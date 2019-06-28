Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні

Українська актриса Ольга Сумська вражає квітучим зовнішнім виглядом. Здається, що час над нею зовсім не владний і тим більше важко повірити, що ця молода і красива жінка вже бабуся! Поряд зі своєю старшою донькою Антоніною Паперною виглядає немов сестра, так і на фото з молодшою, випускницею Ганною Борисюк, Ольга - як вчорашня школярка. Відповідними кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

Знімки були зроблені під час урочистої частини випускного вечора Анни, яка в цьому році закінчила школу. Випускниця позує в повітряній і невагомій блідо-рожевій короткій прозорій сукні з рюшем в області декольте і сріблястих босоніжках.

Її зіркова мама вдягла на свято білосніжну довгу сукню з розрізами з боків і доповнила образ масивним кольє і білою сумочкою. Також підтримати улюблену доньку прийшов і її знаменитий батько – актор Віталій Борисюк.

Ольга Сумська з дочкою Анною (фото: instagram.com/olgasumska)

Ганна позувала в компанії своїх однокласників, закарбувавши на пам'яті прекрасні моменти шкільного життя, які тепер залишилися позаду.

"Ось і закінчилась школа. Прекрасні миттєвості, які залишаться на все життя! Прощавай,рідна школа, дякуємо вчителям! Вітаємо, доця,і в добру путь до здійснення мрій!" - звернулася актриса до улюбленої дівчинки.

Фото: instagram.com/olgasumska

Шанувальники Ольги прийшли в захват від ідилії на фото і закидали компліментами як артистку, так і її чарівну дочку.

"Вітаю! Красуні!", "Батькова дочка!", "Вітаю! Які всі гарнюні!", "У вас така красуня донька!", "Хороша мила дівчинка,схожа на тата. Хай щастить у подальшому житті", "Татова доця, а матуся теж випускниця?... Бажаю вам удачі,здоров'я і щастя і любові!", "Миленька,гарненька вітаю з закінченням!" - залишали теплі слова фолловери зірки.

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Нагадаємо, що Ольга Сумська згадала, як у дитинстві проводила канікули.

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