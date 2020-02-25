Ольга Сумська прокоментувала появу своєї 2-річної внучки на обкладинці глянцю

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Внучка Ольги Сумської вперше з'явилася на обкладинці глянцю

У мережі з'явилася перша фотографія внучки Ольги Сумської – Єви. Донька актриси Антоніна Паперна разом з чоловіком – актором Володимиром Ягличем – прикрасила обкладинку глянцю. Пара вперше показала свою дворічну доньку. Ольга Сумська ексклюзивно для програми «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», прокоментувала цю новину.

На світлині, яка викликала фурор у мережі, також помітно, що Тоня при надії. Подружжя вкрай рідко розповідає про особисте, та Ольга Сумська зізнається – рішення щодо обкладинки Антоніна й Володимир приймали самостійно.

«Багато відомих людей не показують своїх дітей, аби не накликати зайвих коментарів, тим більше в нашій ситуації. З приводу обкладинки Володимира і Антоніни з донькою – вони самі вирішували», – прокоментувала Ольга Сумська ексклюзивно для «Ранку з Україною».

Фото: Антоніна Паперна з чоловіком Володимиром і донькою Євою (instagram.com/tonya_papernaya)

Раніше в ефірі каналу «Україна» народна артистка розповідала, що донька постійно їй телефонує і радиться з того чи іншого питання. А от на кого чекає подружжя – хлопчика чи дівчинку – поки невідомо.

Нагадаємо, Віра Кекелія вперше стане мамою - артистка показала кругленький животик!