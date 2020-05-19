Ольга Сумська вражає жіночністью та молодістю у розкішній сукні-вишиванці з бавовною

Українські селебрітіс активно готуються до Дня вишиванки, який відзначають 21 травня. І вже показують свої яскраві образи в національних українських вбраннях. До "зоряного флешмобу" також приєдналася Ольга Сумська. Актриса у всіх деталях показала своє ошатне плаття-вишиванку. А також розсекретила спеціальний проект, присвячений цьому святу. Більш того, в кадрі з Ольгою також позує Катя Осадча.

Так, Сумська записала відео, в якому попередила, що спеціально до 21 травня телеканал "Україна 24" готує грандіозне свято "ВишиванкаDAY".

“Цього разу свято відбувається онлайн, і ми закликаємо українців усього світу доєднатися. Загальна ідея новини пройде під гаслом "Культура об'єднання єднує" та хештегом #УкраїнціРазом #НасЄднаєКультура #УкраїнціРазом та #Україна24", - пише Сумкая.

Стало також відомо, що у зйомці взяли участь Катерина Кухар і Олександр Стоянов, а також телеведуча Катя Осадча. Відзначимо, що серія атмосферних фотосетів проходила на території музею під відкритим небом - Музей національної архітектури та побуту на території історичної місцевості Пирогов в Києві.

На опублікованих фото і відео можна розглянути яскравий образ Сумської. Актриса вибрала розкішне плаття-сорочку білого кольору з пишними рукавами. Сукня декороване великими квітками бавовни фіолетового відтінку. Свій вишуканий образ Сумська доповнила зручними оксамитовими туфлями в тон візерунків на сукню. Волосся красуні розпущені, а макіяж зроблений з акцентом на очі. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі Glam Wish.

Ольга Сумська підготувалася до Дня вишиванки (21 травня) і показала свій яскравий образ

Також Сумська показала парочку фото, на яких позує у компанії з Осадчою. Теледіва, звичайно ж, також позує в сукні-вишиванці. Тільки винного відтінку і з білим багатим принтом-вишивкою. На ніжках Каті - білі туфлі на шпильці. Волосся телеведуча заплела в зручний колосок, додатково прикрашений білою стрічкою. А на шиї бачимо прикраса у народному стилі - дукач.

Красуні скористалися можливістю зробити атмосферні фото в українському народному побуті.

Ольга Сумська та Катя Осадча (фото: instagram.com/olgasumska)

“Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня! Я давно вже сприймаю вишиванку, як повсякденний одяг, в якому почуваю себе впевнено і білі! Так одягались наші прабабусі, самі вирощували льон, коноплі і робили унікальну тканину власноруч. Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних майстрів декілька нових суконь! А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з улюбленою @yu_magdych! Дочекайтеся", - советут Сумська.