Ольга Сумська похвалилася ідеальним макіяжем і "новою роботою "

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса показала вражаючі результати своїх експериментів

Українська артистка Ольга Сумська не перестає вражати численних шанувальників своїми талантами. Вона не тільки чудова актриса і ведуча, а також прекрасна господиня, яка вміє здивувати щедрим столом і різносолами. Крім того, зірка показала ще одне своє вміння – Ольга самостійно зробила розкішний макіяж для фотосесії, ставши сама собі гримером. Результатами експериментів в б'юті-індустрії вона похвалилася на сторінці в Instagram.

Виявилося, що знаменитість взяла участь у фотосеті для відомого журналу Viva! Ольга зізналася, що віддає перевагу роботі з професійними стилістами, які вміють ідеально підібрати образ і допомогти виглядати неперевершено.

"Люблю працювати з профі...Коли для фотосесії стиліст ретельно підбирає всі деталі. Давно не з'єднання була в таких шикарних луках. До речі,цей макіяж я робила сама. Як вам? Мабуть сама вже можу працювати гримером! А може розпочати свою рубрику Сумська-б'є юті ?А це ідея! Подумаю", - пообіцяла актриса.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Вона постала перед шанувальниками з яяскравим макіяж з акцентом на очі. Довгі вії, золотисті тіні, макіяж губ в нюдовых тонах, довгі звисаючі сережки з камінням доповнили глянсовий образ діви.

Шанувальників захопило вміння артистки завжди побут на висоті і її квітучий зовнішній вигляд. Вони не шкодували компліментів для своєї улюблениці.

"Фото просто супер", "Гарно, дуже гарно. Та і взагалі, ви красива, розумна жінка", "Супер. Королева", "Ви можете все! Ви талановиті!", "Ольга, макіяж прекрасний! Вигідно підкреслює Ваші неймовірні очі. Чекаємо Сумська-б,'юті!", "Браво! Ольга, час вас робить тільки краще!", "Яка ви красива", - захоплювалися коментатори.

У сторіз артистка також показала своїх двох доньок-красунь, які взяли участь у зйомці разом з мамою. "Лісова мавка" моя доця", - підписала вона ніжне фото з бекстейджа молодшої доньки Анни.

Фото: Ольга Сумська та її доньки (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, що Ольга Сумська вже хвалилася закадровыми фото для відомого видання. Вона показала бекстейдж зі зйомок, де брала участь разом з дочками.

Раніше Ольга Сумська захопила мережу сімейними фото з доньками Антоніною та Ганною і своєю мамою Гнною Іванівною на День матері.