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Ольга Сумська й Олеся Жураківська розповіли, як із користю проводять час на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 15:43
Ольга Сумська й Олеся Жураківська розповіли, як із користю проводять час на карантині
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриси закликають не панікувати!

Карантин – не привід сумувати та залишатись у ліжку цілий день. Популярні акторки Ольга Сумська й Олеся Жураківська у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» продемонстрували, як проводять час в ізоляції.

Акторка Ольга Сумська у домашньому халаті готує для свого чоловіка, актора Віталія Борисюка та молодшої доньки Ганнусі смачні домашні страви. Щоб підняти настрій і бути в тонусі, Сумська намагається бігати зі своїми песиками.

«Нещодавно в нас був борщ. На вечері я готую салатики – овочі, сібас, листя салату, оливкова олія. Усе те, що я обожнюю, – розповідає Ольга Сумська в ефірі каналу «Україна». – Дорогі мої, я вам щиро бажаю здоров’я, бережіть одне одного. Не виходьте, будь ласка, зайвий раз на двір, надягайте маски, дезінфікуйте кнопки у ліфті, дверні ручки, все, що вас оточує».

Ольга Сумська й Олеся Жураківська розповіли, як із користю проводять час на карантині

Олеся Жураківська

А от Олеся Жураківська проводить час на карантині з користю для здоров’я у колі рідних. Каже: нарешті у шаленому графіку щоденних зйомок знайшла час на спілкування з сім’єю. Зокрема, зі своєю племінницею Марією.

«Я на карантині, як і, сподіваюся, ви всі. Не варто панікувати, це чудовий привід проводити час зі своєї родиною. Подивитися в очі одне одному. Зайнятися тими справами, на які ніколи не вистачає часу. От ми з Марією, наприклад, зараз збираємо дерев’яний конструктор. А ще у нас багато грандіозних планів. Ми проводимо кожну хвилину з користю. Займаємося спортом, гуляємо, розмовляємо, граємо на піаніно. Робіть все, що залежить від вас. Проживайте цей час якісно і щасливо. А все, що не залежить від нас – скоро минеться. Все буде добре», – поділилась Олеся Жураківська у програмі «Зірковий шлях».

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