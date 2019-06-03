"Ольга перемогла б": Сумська вразила красою на конкурсі блондинок (фото)

Сумська зробила серію яскравих фото з гостями конкурсу
Ольга Сусмкая спробувала себе у ролі члена журі незвичайного конкурсу - Miss Blonde Ukraine 2019 (Міс блондинка України), який відбувся днями. Народна артистка України також відвідала конкурс, звідки опублікувала цілий фотоальбом різних знімків з яскравими гостями вечора. І все ж найбільше шанувальників Ольги привернув нев'янучий вид їхньої улюблениці і розкішний образ.
Так, для вечора 52-річна Сумська вибрала строкате плаття в підлогу, декороване воланами. Родзинка образу – яскравий квітковий принт. В тон червоним трояндам на сукні артистка також підібрала закриті туфлі червоного кольору на підборах. Ще один строкатий аксесуар – червона сумочка-клатч з декоративними квітковими вставками. В цілому, вийшов барвистий літній образ.
При цьому як зазвичай, волосся Сумська акуратно випрямила в рівний проділ. Макіяж зроблений з акцентом на очі.
"Обрали найкрасивішу блондинку на Miss Blonde Ukraine 2019", - коротко підписала фото Сумська.
Стильна Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Зазначимо, що переможницею конкурсу стала Валентина Струкова.
Валентина Струкова - володарка титулу Miss Blonde Ukraine 2019 (фото: instagram.com/missblondeukraine)
А ось шанувальники Сумської поспішили прокоментувати її ошатний образ.
Розглянемо також і інших гостей заходу, які потрапили в об'єктив Сумської.
Ольга Сумська та Оксана Voyage (фото: instagram.com/olgasumska)
Сумська, Володимир Данилець, Ірина Білик (фото: instagram.com/olgasumska)
Сумська та Камалія (фото: instagram.com/olgasumska)
Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/olgasumska)
Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку внучку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Малятко вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.
До речі, донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні.