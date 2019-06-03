"Ольга перемогла б": Сумська вразила красою на конкурсі блондинок (фото)

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська зробила серію яскравих фото з гостями конкурсу

Ольга Сусмкая спробувала себе у ролі члена журі незвичайного конкурсу - Miss Blonde Ukraine 2019 (Міс блондинка України), який відбувся днями. Народна артистка України також відвідала конкурс, звідки опублікувала цілий фотоальбом різних знімків з яскравими гостями вечора. І все ж найбільше шанувальників Ольги привернув нев'янучий вид їхньої улюблениці і розкішний образ.

Так, для вечора 52-річна Сумська вибрала строкате плаття в підлогу, декороване воланами. Родзинка образу – яскравий квітковий принт. В тон червоним трояндам на сукні артистка також підібрала закриті туфлі червоного кольору на підборах. Ще один строкатий аксесуар – червона сумочка-клатч з декоративними квітковими вставками. В цілому, вийшов барвистий літній образ.

При цьому як зазвичай, волосся Сумська акуратно випрямила в рівний проділ. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

"Обрали найкрасивішу блондинку на Miss Blonde Ukraine 2019", - коротко підписала фото Сумська.

Стильна Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Зазначимо, що переможницею конкурсу стала Валентина Струкова.

Валентина Струкова - володарка титулу Miss Blonde Ukraine 2019 (фото: instagram.com/missblondeukraine)

А ось шанувальники Сумської поспішили прокоментувати її ошатний образ.

"Просто красуня! Так тримати!"

"Оленька супер, Тонечка супер-пупер, ви такі гармонійні"

"Пані Олю, Ви незрівнянна! Еталон жіночності й краси!"

"Я завжди говорила, що Сумська - сама красива жінка України серед усіх категорій, недивлячись на вік"

"Красива леді!"

"Оля, а ви не брали участь? А то ви точно перемогли б. Це 100 відсотків"

"Шикарна жінка"

"Неймовірна красуня України!"

"Оля, Ви приклад для всіх дівчаток різного віку"

"Ваша краса зачаровує"

"Красуня, як завжди" і т. д.

Розглянемо також і інших гостей заходу, які потрапили в об'єктив Сумської.

Ольга Сумська та Оксана Voyage (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська, Володимир Данилець, Ірина Білик (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська та Камалія (фото: instagram.com/olgasumska)

Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/olgasumska)

Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку внучку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Малятко вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.

До речі, донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні.