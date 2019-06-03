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"Ольга перемогла б": Сумська вразила красою на конкурсі блондинок (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2019 - 14:56
"Ольга перемогла б": Сумська вразила красою на конкурсі блондинок (фото)
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська зробила серію яскравих фото з гостями конкурсу

Ольга Сусмкая спробувала себе у ролі члена журі незвичайного конкурсу - Miss Blonde Ukraine 2019 (Міс блондинка України), який відбувся днями. Народна артистка України також відвідала конкурс, звідки опублікувала цілий фотоальбом різних знімків з яскравими гостями вечора. І все ж найбільше шанувальників Ольги привернув нев'янучий вид їхньої улюблениці і розкішний образ.

Так, для вечора 52-річна Сумська вибрала строкате плаття в підлогу, декороване воланами. Родзинка образу – яскравий квітковий принт. В тон червоним трояндам на сукні артистка також підібрала закриті туфлі червоного кольору на підборах. Ще один строкатий аксесуар – червона сумочка-клатч з декоративними квітковими вставками. В цілому, вийшов барвистий літній образ.

При цьому як зазвичай, волосся Сумська акуратно випрямила в рівний проділ. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

"Обрали найкрасивішу блондинку на Miss Blonde Ukraine 2019", - коротко підписала фото Сумська.

Стильна Ольга Сумська

Стильна Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Зазначимо, що переможницею конкурсу стала Валентина Струкова.

Валентина Струкова

Валентина Струкова - володарка титулу Miss Blonde Ukraine 2019 (фото: instagram.com/missblondeukraine)

А ось шанувальники Сумської поспішили прокоментувати її ошатний образ.

  • "Просто красуня! Так тримати!"
  • "Оленька супер, Тонечка супер-пупер, ви такі гармонійні"
  • "Пані Олю, Ви незрівнянна! Еталон жіночності й краси!"
  • "Я завжди говорила, що Сумська - сама красива жінка України серед усіх категорій, недивлячись на вік"
  • "Красива леді!"
  • "Оля, а ви не брали участь? А то ви точно перемогли б. Це 100 відсотків"
  • "Шикарна жінка"
  • "Неймовірна красуня України!"
  • "Оля, Ви приклад для всіх дівчаток різного віку"
  • "Ваша краса зачаровує"
  • "Красуня, як завжди" і т. д.

Розглянемо також і інших гостей заходу, які потрапили в об'єктив Сумської.

Ольга Сумська та Оксана Voyage

Ольга Сумська та Оксана Voyage (фото: instagram.com/olgasumska)

&quot;Ольга перемогла б&quot;: Сумська вразила красою на конкурсі блондинок (фото)

Сумська і Білик

Сумська, Володимир Данилець, Ірина Білик (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська та Камалія

Сумська та Камалія (фото: instagram.com/olgasumska)

Ірина Білик та Дмитро Коляденко

Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/olgasumska)

Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку внучку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Малятко вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.

До речі, донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні.

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