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Ольга Фреймут зачарувала "безневинним" образом в романтичній сукню в білизняному стилі

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 20:29
Ольга Фреймут зачарувала "безневинним" образом в романтичній сукню в білизняному стилі
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ользі підібрали досить незвичний макіяж з акцентом на червоні губи

Ольга Фреймут вкрай рідко балує шанувальників оновленнями у мережі. Телеведуча дуже вибірково підходить до вибору тем і фото для публікації. Однак про дійсно значимі для себе події українська телеведуча обов'язково повідомляє підписникам. Приміром, як фотосесія у шановного фотографа.

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут опублікувала серію фото, зроблених під час однієї з таких фотосесій. Телеведуча відзначила, що у неї проходить зйомка з українським фотографом Яною Токарчук, до якої Ольга завжди хотіла потрапити.

"Давно мріяла потрапити в кадр Токарчук, гарний день", - лаконічно поділилася емоціями Фреймут.

На знімках Ольга позує в дуже романтичному образі. На телеведучій – сукня в білизняному стилі на тонких бретельках, яскравого гірчичного відтінку. До речі, ведуча зазначила, що сукня – від українського бренду Lake Studio.

Довершують образ великі сережки з перлами. Волосся розпущене, окремі локони зібрані на потилиці. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. Крім того, цікаво підкреслили за допомогою тіней блакитний колір очей Фреймут.

Ольга Фреймут зачарувала &quot;безневинним&quot; образом в романтичній сукню в білизняному стилі

Ольга Фреймут зачарувала &quot;безневинним&quot; образом в романтичній сукню в білизняному стилі

Новий образ Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити коментарі під її новими фото:

  • "Вам дуже личить цей колір"
  • "Чарівна"
  • "Колір вам дуже йде"
  • "Дуже красиво!"
  • "Чомусь очі сумні, а сукня пасує"
  • "Як завжди прекрасна))) Сама жіночна, захоплююся вами)))"

Ольга Фреймут зачарувала &quot;безневинним&quot; образом в романтичній сукню в білизняному стилі

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут зачарувала &quot;безневинним&quot; образом в романтичній сукню в білизняному стилі

Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, раніше Фреймут умилила рідкісним фото чоловіка з дітьми. Телеведуча опублікувала дуже зворушливе фото, на якому дочка ніжно обіймає тата. Тоді Фреймут підписала знімок: "Моя любов".

А до цього Ольга Фреймут захопила стильною фотосесією з сестрою. Екс-"ревізор" зазначила, що вони з Юлею - найкращі подруги.

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