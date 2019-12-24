Олег Винник пройде детектор брехні, щоб дізнатися про вплив на долі жінок

В ексклюзивному новорічному випуску ток-шоу "говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" 27 грудня о 19:50, розкриються невідомі подробиці життя співака Олега Винника, який влаштував справжній концерт у фіналі шоу Х-фактор. У студії з'являться люди, чиї життя він змінив назавжди, розкриються подробиці його біографії, і яку магічну властивість мають поцілунки артиста.

Напередодні Нового Року у студії "Говорить Україна" розкриються таємниці життя співака, який збирає стадіони. У випуску «Усі секрети Олега Винника: що покаже новорічний детектор» розкажуть не тільки невідомі факти зіркової біографії, а і про казковий вплив співака на життя своїх прихильниць.

"Олег Винник може допомогти, адже серед прихильниць є повір’я, що якщо він поцілує у щічку, то жінка обв’язково вийде заміж", - розповіла в студії героїня, яка мріє знайти чоловіка.

Журналісти програми розшукали дівчину, життя якої дійсно змінилося після поцілунку Олега Винника.

"Олег поцілував мене на знімальному майданчику проекту, в якому я працювала. Цю ідею мені запропонували колеги. В одному шоу, де був задіяний Винник, дівчата знали, якщо він поцілує, то скоро позвуть заміж. Я у це не вірила, але спробувала. Наприкінці робочого дня, Олег говорить: «Де та дівчина, яка хоче вийти заміж?». Я підійшла, скромно підставила щічку, а він каже: «Ні, треба у губи!» Поцілував – забула. Але пізніше я прийняла рішення, що йду з роботи, де багато проводила часу. Зареєструвалася на сайті знайомств і познайомилась у перші ж хвилини зі своїм майбутнім чоловіком", - каже Лілія на каналі "Україна".

Чоловік дівчини тепер називає Олега сватом, і коли на корпоративі чує пісню Винника, всім каже: "Він познайомив мене з дружиною".

"Всі сміялися з цієї історії, але коли я вийшла заміж і народила доньку у день народження Олега Винника, я призадумалася, чи дійсно це працює? Адже наша донька мала з’явитися раніше, та вирішила трішки почекати", - розповіла героїня.

У студії "говорить Україна" Олег Винник вперше пройде детектор брехні, стане відомо, як артисту вдається змінювати долі, і які таємниці з життя співака розкриють його друзі вперше на телебаченні.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про гонорар і райдер в новорічну ніч.