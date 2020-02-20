Олег Скрипка пояснив, як вже 23 роки живе в щасливому шлюбі і виховує 4-х дітей

У відвертому інтерв'ю для програми «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», популярний артист, соліст групи «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка розповів, що вже 23 роки допомагає їм з дружиною жити у щасливому шлюбі та яких правил чоловік дотримується у питанні виховання 4-х дітей.

Разом із дружиною Наталею відомий музикант Олег Скрипка вже цілих двадцять три роки! Артист зізнався, як їм вдалося так довго пробути разом у щасливому шлюбі.

«Мабуть, тому що ми рідко бачимося. Я багато їжджу, а, може, тому що ми інтроверти двоє – не імпульсивні люди», – поділився Олег Скрипка в програмі «Ранок з Україною».

А ще Олег зізнається: «цементом» у стосунках є діти. А в нього з дружиною їх четверо. І у всіх лежить душа до творчості: малюють, грають на фортепіано, люблять театр.

«Моя старша донька сама починає писати книжки. Вона розмальовує, пише історії, розраховує одну історію на 20 сторінок, – розповів артист. – А от Устим цікавиться музикою. Я відкрию таємницю – готую сольну роботу Устима з рокешним гуртом дівчат. Він із ними вже записав трек, який зараз в роботі, я хочу ще зняти кліп. Ну побачимо, як станеться – це його така рокерська сольна робота».

Олег Скрипка з синами

У питанні виховання дітей Олег Скрипка вже надто лояльний та добрий – не може сварити малих. Надто вже чекав на них!

«Я м’якотілий як батько – це моя слабка сторона. Якщо треба когось наказати – це не до мене! Я так рідко їх бачу, куди ще й наказувати? – зізнається музикант в ефірі каналу «Україна». – У нас досить довго не було дітей. Ми 10 років були разом, а потім я відчув, що треба починати новий етап у житті».

Олег Скрипка Наталія Сідь

Ще у тридцять років співак не уявляв себе батьком. Тим паче багатодітним. І лише у сорок один уперше відчув на собі радощі батьківства. Тепер навіть не знає, як це – жити без дітей. Та навіть попри таку любов може з дружиною залишити дітей на няньок та бабусь і втекти від усіх.

«Ти якби повертаєшся в молодість, повертаєш ті роки – там, де захід сонця, там, де романтичні вечері. Ми з дружиною намагаємось хоча б два рази на рік подорожувати. Якщо є бажання – все, тоді треба ставити задачу. Якщо ти дійсно хочеш бути з цією людиною», – розповів Олег Скрипка.