Оксана Марченко вперше стала бабусею: назвали на честь дідуся

Дружина одіозного українського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко розповіла, що вперше стала бабусею. Жінка також поділилася фотографією новонародженого малюка і поділилися з шанувальниками своєю радістю. До речі, дитину назвали на честь дідуся.

Про це Оксана Марченко розповіла у своєму Instagram .

Новоспечена бабуся і дружина одіозного політика Віктора Медведчука стала бабусею 26 березня, коли у її сина від першого шлюбу – Богдана – а також його дружини народився первісток.

"Дорогі друзі, вчора пізно ввечері у Богдана і Катюші народився чудовий хлопчик! У мене, відповідно, – онук! Ласкаво просимо у світ, Віктор-переможець – так вони назвали малюка, на честь дідуся. Від добрих людей приймаю поздоровлення" – написала новоспечена бабуся.

Оксана Марченко стала бабусею і показала онука (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Як відомо, Богдан і Катерина одружилися 10 жовтня. Дівчина і її свекруха відразу ж перейнялися взаємною симпатією, а в Instagram навіть виявили їх зовнішню схожість.