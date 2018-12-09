"Засмучує": Джамала про відсутність її імені в номінації М1 Music Awards

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Відома українська виконавиця Джамала прокоментувала відсутність свого імені в номінації "Співачка року" на премії М1 Music Awards. Артистка дуже засмутилася, так як вкладає душу в свою роботу.Про це вона відверто поділилася Каті Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Співачка нещодавно випустила альбом "Крила", крім того вона щодня займається написанням музики, створює оригінальні кліпи і залучає талановитих людей. Однак, незважаючи на її старанність, організатори не внесли її ім'я в список номінантів на премію М1 Music Awards. Джамала прокоментувала рішення організаторів.

Джамала / Кадр з відео (youtube.com/Светская життя)

"Звичайно, це мене засмучує, це нормально. Я щодня роблю музику і мені здається дуже багато роблю українських пісень і вкладаю в них душу, і випускаю альбоми, і дуже багато витрачаю грошей і таланту українських людей, щоб зробити відео, в першу чергу, дуже якісні. Але так виходить, що я напевно не потрапляю у аудиторію", - зазначила артистка.

Також артистка прокоментувала експерименти із зовнішністю. Джамала зазначила, що образ блондинки, в яку вона нещодавно перевтілилася, сподобався, але перефарбуватися вона ніколи б не зважилася.

"Ні, перефарбуватися точно ні. Я пам'ятаю, який був шквал, всі почали питати: "О, Джамала, ти перефарбувалася?". Було дуже багато людей, які були "за" і "проти". Але я стовідсоткова брюнетка", - заявила співачка.

Нагадаємо, що Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію.

До цього Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар.

Відео: (video.rbc.ua)