"Огорчает": Джамала об отсутствии ее имени в номинации М1 Music Awards

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известная украинская исполнительница Джамала прокомментировала отсутствие своего имени в номинации "Певица года" на премии М1 Music Awards. Артистка очень расстроилась, так как вкладывает душу в свою работу.Об этом она откровенно поделилась Кате Осадчей, рассказывается в "Светской жизни".

Певица недавно выпустила альбом "Крила", кроме того она ежедневно занимается написанием музыки, создает оригинальные клипы и привлекает талантливых людей. Однако, несмотря на ее усердие, организаторы не внесли ее имя в список номинантов на премию М1 Music Awards. Джамала прокомментировала решение организаторов.

Джамала / Кадр из видео (youtube.com/Светская жизнь)

"Конечно это меня огорчает, это нормально. Я ежедневно делаю музыку и мне кажется очень много делаю украинских песен и вкладываю в них душу и выпускаю альбомы и очень много трачу и денег и таланта украинских людей, чтобы сделать видео, в первую очередь, очень качественные. Но так получается, что я наверное не попадаю аудиторию", - отметила артистка.

Также артистка прокоментировала эксперименты со внешностью. Джамала отметила, что образ блондинки, в которую она недавно перевоплотилась, понравился, но перекраситься она никогда бы не решилась.

"Нет, перекраситься точно нет. Я помню, какой был шквал, все начали спрашивать: "О, Джамала, ты перекрасилась?". Было очень много людей, которые были "за" и "против". Но я стопроцентная брюнетка", - заявила певица.

Напомним, что Джамала рассказала, как победила послеродовую депрессию.

До этого Джамала трогательно спела для лидера крымских татар.

Видео: (video.rbc.ua)