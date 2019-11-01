Рожевоволоса ельфійка: дочка Полякової вразила яскравим образом на Хелловін

Дівчинка відсвяткувала День всіх святих разом з однокласниками
14-річна дочка співачки Олі Полякової Маша - дуже активна дівчинка, адже вона встигає вчитися в школі, а крім того, активно розвиває свій блог в Instagram, навчається модельній майстерності і бере уроки вокалу. Зараз вона разом із зірковою мамою знаходиться на Сицилії, де артистка бере уроки кулінарної майстерності, ну і заодно відпочиває. Але перед тим, як полетіти на теплий італійський острів, Маша встигла відсвяткувати зі своїм класом День усіх святих - Хелловін, який відзначають з 31 жовтня на 1 листопада.
На своїй сторінці в Instagram Полякова-молодша показала, який образ вибрала для шкільної вечірки. На фото вона зображена з двома однокласницями, при цьому дівчина перевтілилася в милу ельфійку з рожевими волоссям і чарівними гострими вушками.
Завершують яскравий лук біла мереживна кофточка, макіяж в тон волосся і забавні окуляри в круглій оправі. Маша стулила губи в поцілунку і з задоволенням позує на камеру.
Фото: Маша Полякова з однокласницями (instagram.com/mashapolyakova)
"Ось так я з класом відсвяткувала Хелловін, а ви святкуєте або вже відсвяткували?" - поділилася юна блогерша.
Користувачам мережі дуже сподобався Машин образ і вони в очереднй раз відзначили, що вона просто копія своєї мами.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша похвалилася ошатними обновками і попросила фоловерів допомогти їй визначитися з вибором наряду.