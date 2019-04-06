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"Один стиліст?" Катя Осадча здивувала схожістю образу з Тіною Кароль

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2019 - 20:33
"Один стиліст?" Катя Осадча здивувала схожістю образу з Тіною Кароль
Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча продемонструвала яскраве картате плаття

Відома телеведуча Катя Осадча одягла сукню, яке дуже схожа на вбрання співачки Тіни Кароль. Нове фото Осадча виставила на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що сукні дійсно схожі і це не спроста, оскільки їх зробив один український бренд theCOAT.

&quot;Один стиліст?&quot; Катя Осадча здивувала схожістю образу з Тіною Кароль

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

&quot;Один стиліст?&quot; Катя Осадча здивувала схожістю образу з Тіною Кароль

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі мережі також прокоментували наряд Осадчої.

"Дуже стильний образ. Вам підходить";

"Сукня Тіни?";

"У вас з Тіною один стиліст";

"О, красива" - так сказав мій п'ятирічний син, дивлячись на це фото";

"У Тіни плаття не таке ж, але дійсно схоже, і заколочки зараз в тренді тому і Тіна і Катя одягають їх, і багато інші. У мене теж така є";

"Нагадує Таню Ліберман";

"Як же класно виглядає клітина";

"Прикид Кароль. Дубль 2";

Нагадаємо, що Катя Осадча здивувала шанувальників своїм новим образом в шортах. Осадча сфотографувалася зі Світланою Тарабаровою, Джамалою та Ольгою Цибульською.

Раніше повідомлялося про те, що Осадча умилила мережу "сонячним".

Ми також писали про те, що Катя Осадча зачарувала яскравим чином у квітчастій сукні.

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