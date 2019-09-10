Ода жіночій різноманітності: Олена Кравець з донькою знялися в кліпі Pianoboy та Alina Pash

Фото: Олена Кравець (скріншот з відео)

У відео комедійна актриса зображена, коли плаче

Соліст проекту Ріапобой Дмитро Шуров представив кліп на свою нову пісню "Перша леді", записану разом з хіп-хоп-співачкою, фіналісткою шоу "Х-фактор 6" Аліною Паша (Alina Pash). Сам музикант назвав відеороботу гімном жіночому різноманіттю і силі духу тих жінок, які змінюють світ на краще. Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста. У ньому знялося багато відомих жінок, в тому числі і зірка "95 Кварталу" Олена Кравець, яка кардинально змінила колір волосся заради Танців з зірками.

Шуров закликав жінок не боятися бути самими собою, адже саме цим вони і цікаві.

"Мене ніхто не любить та не полюбить. Бо я надто товста чи худа. Бо вже стара - за 30 перевалило. Бо в мене великий ніс, маленькі груди, короткі ноги. Бо я не маю таланта, не маю грошей, живу у провінції. Я ніколи нічого не досягну, бо, бо, бо… " Але ж парадокс: я не зустрічав ще жодної нецікавої жінки. Я бачу, що у кожної з вас є своя суперсила, неповторна врода та цілий світ можливостей. Цінуй свою індивідуальність, розвивай свої таланти, досягай своїх цілей - й завжди знайдеться той, хто хоче бути поруч з такою, як ти. “Перша Леді” - моя ода жіночому різнобарв‘ю та силі духа жінок, що міняють наш світ на краще. Хочеш бути боксеркою? Будь. Хочеш бути одиначкою? Нема питань! Хочеш волонтерити - вперед! Хочеш бути бізнемвумен - тільки за! Хочеш бути просто красивою, але народився чоловіком? Завжди знайдеться той, хто підтримає тебе., - розповів про ідею кліпу Ріапобой.

Відео: PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді (youtube.com/PIANOБОЙ)

За словами музиканта, жінки дуже вплинули на нього і його життя.

"Жінки мали і мають великий вплив на мене як на особистість, багато чого дали мені та наповнили моє життя новими змістами., - говорить Дмитро Шуров. - Ми живемо в часи, коли у жінки є право вибору – бути собою. Домогосподарка, співачка, спортсменка, бізнесвумен... Якщо жінка не боїться мріяти і вірить в свої сили, завжди знайдеться той, хто підтримає її і захоче бути поруч".

Він також розповів, як йому прийшла ідея співпрацювати з Аліною Паш.

"Як тільки я записав демо пісні, я відчув, що в ній не вистачає голосу сильної, вільної, коханої та дещо зухвалої жінки, й одразу в голові зазвучав голос Аліни Паш. Я надіслав їй пісню, вона її швидко підхопила та внесла свою неповторну girl-power - нові фарби у звучання та зміст", - зізнався музикант.

У кліпі знялися багато українських знаменитостей - актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець, дизайнер Лілія Літковська, співзасновниця G. Bar Сабіна Мусіна, травесті-діва Дана Нешнл, телеведучі Кароліна Ашіон та Василіса Фролова та інші відомі особистості.

Цікаво, що разом з Кравець в зйомках взяла участь її 16-річна дочка Марія. А саму актрису на цей раз можна побачити в незвичному амплуа - зі сльозами на очах.

Кадр з відео (youtube.com/PIANOБОЙ)

"Заплакати Олену Кравець змусила режисер. Смішну Олену бачила вся країна, ми хотіли, щоб Олену побачили як драматичну актрису і як жінку з людськими слабкостями", - поділилася піар-менеджер і дружина Дмитра Ольга Шурова.

Кадр з відео (youtube.com/PIANOБОЙ)

Користувачі мережі дякують артистам за таке надихаюче відео.

Діма, дякую за пісню-комплімент всьому жіноцтву

ЖИЗА. Дівчатка, будьте коханими і будьте собою

Як приємно дивитися і слухати,немає оголених тіл, непристойностей. Браво!!!! Молодець!!!!!

Як завжди в точку кожне слово, здається народився хіт

Кожна нова пісня краще попередньої і як завжди стане ХІТОМ !

Як завжди душевно і глибоко, супер пісня

Нагадаємо, Олена Кравець у відвертому вбранні запалила на Танцях з зірками. Разом зі своїм партнером Максимом Леоновим вона виконала запальну сальсу під пісню групи Время и Стекло "Дим".

Раніше дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою. Дівчина прийшла підтримати маму на ефірі Танців з зірками 2019.