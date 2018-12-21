"Бажаю триматися": Настя Каменських привітала українців з Новим роком

Відео: Настя Каменських привітала українців з новорічними і різдвяними святами (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Як відсвяткувати Новий рік? Де провести зимові вихідні та куди піти в Києві, щоб створити собі затишний зимовий настрій? Що подарувати близьким, друзям та дітям на свята? Над такими питаннями українці задумуються все частіше, чим ближчими стають свята.

Тим часом зірки також готуються до свят. Хтось вибирає новорічне вбрання, бо буде працювати на корпоративах, а хтось з артистів планує відпочинок за кордоном.

У перерві між записом новорічної програми "Кварталу 95" RBC-Lite вдалося поспілкуватися із Настею Каменських. Вона прийшла у столичний палац "Україна", щоб взяти участь у зйомках "Кварталу".

NK ексклюзивно привітала читачів RBC-Lite із новорічними святами.

"Слухати добру українську музику"

За словами Насті Каменських, зараз Україна переживає не найкращі часи, тому, перш за все, побажала всім мати сили і триматися.

Також вона побажала слухати хорошу українську музику, яка надихає і підбадьорює.

Фото: Настя Каменських (РБК-Україна)

"Зараз Україна переживає дуже важкі часи, тому я бажаю триматися, намагатися просто працювати. Слухати добру українську музику, яка все-таки допомагає якось себе підбадьорювати. Ну і, звичайно, щоби всі наші мрії, все, про що мріємо ми, українці, все збулося у нас!" - з такими словами звернулася до українців артистка.

А як сама зірка святкуватиме Новий рік? Як виявилося, вона, як і більшість українських артистів, зустріне 2019-й на роботі. У неї в новорічну ніч буде концерт.

"Я готуюся. На Новий рік я буду в Києві. В мене буде концерт, а потім я буду зі своєю сім'єю трішечки сидіти", - поділилася вона.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в дивному образі з'явилася на зйомках Х-фактора.

Також Настя Каменських поділилася незвичною новорічною історією, яка вразила українців.

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