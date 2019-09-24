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"Дуже щаслива": Аліна Гросу заінтригувала атмосферними фото з Данії

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.09.2019 - 19:58
"Дуже щаслива": Аліна Гросу заінтригувала атмосферними фото з Данії
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зачарувала яскравими кадрами з Копенгагена

Аліна Гросу не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Нещодавно співачка, яка лише цього літа вийшла заміж за свого коханого Олександра, здивувала шанувальників знімком з іншим чоловіком - за її словами, це її найкращий друг з дитинства, і чоловік зовсім не ревнує її до нього. А зараз артистка вирушила в Данію, причому причину поки що тримає в секреті.

На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала кілька атмосферних фото з Копенгагена.

"Мені здається, ніхто не здогадається чому я тут (сама в шоці). P. s. Трохи пізніше відповім", - інтригує Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Виконавиця також виклала кілька яскравих кадрів, на яких вона позує на човні в помаранчевому платті.

"Аліна дуже щаслива", - залишила не менш загадковий підпис артистка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Після чого показала фото на березі моря. На цей раз Аліна з'явилася в чорному вбранні, а крім того, в компанії імпозантного чоловіка - свого батька.

"Татова донька", - написала співачка англійською мовою.

&quot;Дуже щаслива&quot;: Аліна Гросу заінтригувала атмосферними фото з Данії

Фото: Аліна Гросу з татом (instagram.com/alina_grosu)

Заінтриговані і захоплені фолловери поспішили залишити свої відгуки.

  • Класні!!!!)))
  • Аліна, чудово виглядаєте, дуже природно і гармонійно! Однозначно у Вас прекрасні зміни!
  • Дуже дуже гарні
  • Супер
  • Чому це так офігенно!!!??
  • Ти супер
  • Романтичне побачення
  • Знімаєш кліп
  • З чоловіком у відрядженні
  • Інтрига! ай молодець
  • Аліночка, шикарно виглядаєш
  • Це добре... (щаслива)

&quot;Дуже щаслива&quot;: Аліна Гросу заінтригувала атмосферними фото з Данії

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу вперше розкрила подробиці про чоловіка Олександра. Співачка відкрила завісу таємниці над бізнесом чоловіка і розповіла, чим займається Олександр.

Раніше Аліна Гросу розсекретила ніжне прізвисько чоловіка і розповіла про їхні зворушливі зустрічі після розлуки.

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