"Це френдзона": Аліна Гросу показала свого вірного лицаря

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка показала свого кращого друга Максима

24-річна українська співачка Аліна Гросу нещодавно стала щасливою дружиною - 23 червня вона зіграла пишне весілля в Італії з молодим бізнесменом Олександром Комковим, з яким зустрічалася до цього чотири роки. Артистка із задоволенням ділиться спільними фото з коханим та цікавими моментами з їх життя. Однак на нових фото красуня зображена зовсім не з законним чоловіком!

Аліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки зі своїм кращим другом Максимом. Парочка сидить на лавочці в осінньому парку, при цьому хлопець ніжно пригорнув подругу. Гросу вибрала для прогулянки чорне плаття і високі чоботи.

При цьому артистка відразу ж поспішила запевнити фанатів, що її чоловік зовсім не ревнує її до друга, адже він знає, що вони знайомі вже дуже давно.

Фото: Аліна Гросу з одним (instagram.com/alina_grosu)

"#МАХІМАЛЬНО на рухах. Заздалегідь відповім: ні! Саня не ревнує) Макс мій кращий друг уже тисячу років, дуже надійний, добрий, вірний і прекрасна людина!! Практично, старший брат і просто справжній сучасний лицар", - поділилася Аліна.

Фото: Аліна Гросу з одним (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери залишили багато теплих слів під публікацією - втім, деякі все ж засумнівалися, що молодий чоловік не відчуває ніяких почуттів до співачки.

Ви схожі)

Красуня

Вони навіть чимось схожі)

Мені здається ви чудово виглядаєте разом

Дружба між чоловіком і жінкою - це міф!

А Макс теж такої ж думки?

Це френд-зона, Максимко

класно без пафосу і гламуру

Вааааау Аліночка, ви найкраща

Ви прекрасні!!!

Зараз справжніх друзів дуже мало( Цінуйте дружбу

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу вперше розкрила подробиці про чоловіка Олександра. Співачка відкрила завісу таємниці над бізнесом чоловіка і розповіла, чим займається Олександр.

Раніше Аліна Гросу розсекретила ніжне прізвисько чоловіка і розповіла про їхні зворушливі зустрічі після розлуки.