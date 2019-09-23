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"Це френдзона": Аліна Гросу показала свого вірного лицаря

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.09.2019 - 12:42
"Це френдзона": Аліна Гросу показала свого вірного лицаря
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка показала свого кращого друга Максима

24-річна українська співачка Аліна Гросу нещодавно стала щасливою дружиною - 23 червня вона зіграла пишне весілля в Італії з молодим бізнесменом Олександром Комковим, з яким зустрічалася до цього чотири роки. Артистка із задоволенням ділиться спільними фото з коханим та цікавими моментами з їх життя. Однак на нових фото красуня зображена зовсім не з законним чоловіком!

Аліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки зі своїм кращим другом Максимом. Парочка сидить на лавочці в осінньому парку, при цьому хлопець ніжно пригорнув подругу. Гросу вибрала для прогулянки чорне плаття і високі чоботи.

При цьому артистка відразу ж поспішила запевнити фанатів, що її чоловік зовсім не ревнує її до друга, адже він знає, що вони знайомі вже дуже давно.

&quot;Це френдзона&quot;: Аліна Гросу показала свого вірного лицаря

Фото: Аліна Гросу з одним (instagram.com/alina_grosu)

"#МАХІМАЛЬНО на рухах. Заздалегідь відповім: ні! Саня не ревнує) Макс мій кращий друг уже тисячу років, дуже надійний, добрий, вірний і прекрасна людина!! Практично, старший брат і просто справжній сучасний лицар", - поділилася Аліна.

&quot;Це френдзона&quot;: Аліна Гросу показала свого вірного лицаря

Фото: Аліна Гросу з одним (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери залишили багато теплих слів під публікацією - втім, деякі все ж засумнівалися, що молодий чоловік не відчуває ніяких почуттів до співачки.

  • Ви схожі)
  • Красуня
  • Вони навіть чимось схожі)
  • Мені здається ви чудово виглядаєте разом
  • Дружба між чоловіком і жінкою - це міф!
  • А Макс теж такої ж думки?
  • Це френд-зона, Максимко
  • класно без пафосу і гламуру
  • Вааааау Аліночка, ви найкраща
  • Ви прекрасні!!!
  • Зараз справжніх друзів дуже мало( Цінуйте дружбу

&quot;Це френдзона&quot;: Аліна Гросу показала свого вірного лицаря&quot;Це френдзона&quot;: Аліна Гросу показала свого вірного лицаря

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу вперше розкрила подробиці про чоловіка Олександра. Співачка відкрила завісу таємниці над бізнесом чоловіка і розповіла, чим займається Олександр.

Раніше Аліна Гросу розсекретила ніжне прізвисько чоловіка і розповіла про їхні зворушливі зустрічі після розлуки.

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Новини України певецАліна Гросу
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