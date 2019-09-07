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"Думала, задушить": відверта Гросу поділилася особистими подробицями про чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.09.2019 - 16:22
"Думала, задушить": відверта Гросу поділилася особистими подробицями про чоловіка
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка звернулася до шанувальників із питанням

Аліна Гросу сачстлива у шлюбі зі своїм коханим чоловіком, молодим бізнесменом Олександром Комко. Пара зустрічалася чотири роки, але тримала свої відносини в таємниці від широкої публіки, а в кінці липня зіграла розкішне весілля в Італії. Аліна не приховує своїх палких почуттів до коханого чоловікова – вона охоче ділиться романтичними фото з ним, присвячує вірші і разкриває подробиці свого особистого життя. Нещодавно співачка навіть заговорила про дітей. Так, артистка повідомила, що недавня недовга разлука з коханим тільки підігріла їхпочуття.

Емоційне зізнання Аліна супроводила мрійливим романтичним знімком. Вона сидить в парку на лавочці. На співачці – сукня-міді ніжного персикового кольору і накинутий поверх короткий тренч. На ногах – світлі сабо з відкритим носком на широких підборах, інкрустованих камінням.

"Настрій наповнений ніжністю. 3 дні не бачилася з чоловіком. Думала, задушить при зустрічі... Люблю від'їжджати, але тільки заради таких зустрічей. P. s. Все, мій instagram перетворюється в ванільне місиво. Треба щось з цим робити. Вам цікаво читати пости і дивитися фотки з Комочком або приховувати його далі?" - поцікавилася співачка у шанувальників, рассекретивши ніжне прізвисько чоловіка.

&quot;Думала, задушить&quot;: відверта Гросу поділилася особистими подробицями про чоловіка

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни розділилися на два табри. Одні заявили, хто хочуть бачити більше інформації про особисте життя свого кумира, інші нагадуючи – щастя любить тишу.

  • Дуже-дуже интересненько! Ти принадність
  • Дуже цікаво. Навіщо приховувати, нехай бачать, що живеш ненудно
  • Не пускай в своє особисте життя! Навіщо? Щастя Вам! І всього доброго! Не ділись своїм щастям, це тільки твоє і для тебе. Не росплескуй, щоб не закінчилося
  • Красива ви пара, Алінка. Тобі вирішувати, чи показувати чоловіка. Але дуже цікаво за вами спостерігати
  • Шикарна
  • Красуня
  • Чарівна
  • Щастя любить тишу!
  • Цікаво, звичайно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Гросу оголила шикарний бюст і похвалилася, що її чоловік - кращий фотограф.

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