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"Дуже схожі": Надя Дорофєєва захопила фото стильної мами з надувним дельфіном

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.07.2019 - 15:28
"Дуже схожі": Надя Дорофєєва захопила фото стильної мами з надувним дельфіном
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Мама Дорофєєвої позує з оригінальним "кулькою"

Надя Дорофєєва не часто балує шанувальників фото з рідними (крім, звичайно ж, свого чоловіка Володимира Дантеса). Адже батьки Наді живуть не в Києві. Однак час від часу мама Дорофєєвої Ольга відвідує свою зоряну доньку. І солістка групи "Время и Стекло" поспішати зробити кілька яскравих фото і відео з найдорожчою людиною.

Так, на своїй instagram-сторінці Надя присвятила новий пост саме мамі. На опублікованому знімку Ольга позує в чорній оверсайз-футболці з чорно-білим портретом своєї дочки. Забавно, що в руці жінка тримає надувну кульку у формі блакитного дельфіна.

Окрему увагу слід приділити стилю Ольги. Виглядає вона дуже молодо і молодіжно. Коротка зачіска з косою чубчиком, сережки-кільця, макіяж з акцентом на губи.

"Керівник мого фан-клубу", - коротко підписала фото з мамою Дорофєєве. Швидше за все, співачка мала на увазі, що мама – її найвідданіший фанат.

&quot;Дуже схожі&quot;: Надя Дорофєєва захопила фото стильної мами з надувним дельфіном

Мама Наді Дорофєєвої – Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її нове фото. Звичайно ж, багато захоплювалися квітучим виглядом Ольги і відзначили, що вона виглядає дуже сучасно – "на стилі":

  • "Маман шикарна!"
  • "Аааа, це дуже мило"
  • "Ахахах, дааа. Вона нас консультує перед постами"
  • "Мама на стилі"
  • "А футболка із коханою дочкою"
  • "Вся в маму. Стильно, модно, креативно"
  • "Улюблена мамочка улюбленої Надюши"
  • "Надюша у тебе класна мама"
  • "Це Майлі Сайрус?"
  • "Надюша дуже схожа на мамуся"

&quot;Дуже схожі&quot;: Надя Дорофєєва захопила фото стильної мами з надувним дельфіном

Скріншот комментриев: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, не так давно Дорофєєва показала шопінг з молодою мамою. Забавно, що тоді Надя сама ж зазначила, що її мама дуже схожа на американську виконавицю Майлі Сайрус. Ольга Дорофєєва приміряла відразу кілька образів: в об'ємній сукні, також в стильній комбінації укорочених штанів і куртки, в червоній футболці.

Також Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами. Співачка вміло поєднує в одному образі відразу кілька трендів 2019.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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