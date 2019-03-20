"Дуже переживає": Дантес розповів про ревнощі і сварки з Надею Дорофєєвою

Відео: YouTube/ Зе Інтерв'юер

Український ведучий і блогер Володимир Дантес шалено любить і пишається своєю дружиною Надею Дорофєєвою. Він говорить про другу половинку в найвищих ступенях, відзначаючи, що вона не тільки його кохана жінка, але і кращий друг. Втім, у зірковій родині не обходиться без сварок, але артисти навчилися вирішувати це питання полюбовно. Про ревнощі у відносинах з Надею Вова розповів у програмі "Зе Інтерв'юер", новий випуск якої з'явився на однойменному YouTube-каналі.

Дантес зазначив, що він абсолютно не ревнивий чоловік. Раніше Володимир вже розповідав про цю особливість, показавши шанувальникам пікантне фото повністю оголеної Наді.

"Почуття ревнощів максимально відсутнє. Завдяки нашим відносинам, нашому коханню, ніхто до мене не клеїться, ніхто не хоче мене відбити у Наді Дорофєєвої. Зрозуміло, що Наді пишуть, навіть відправляють фото інтимного характеру. Але, як іншим дівчаткам, їй не дарують ні машини, ні квартири. Коли їй хтось хотів подарувати iPhone. Вона мені відразу зателефонувала і розповіла. Це ж людина-наївність", - зізнався ведучий.

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Дантес розповів, що Надя зовсім не вміє постояти за себе. Зіткнувшись з негативом, вона впадає в ступор. В якості прикладу він навів випадок в кінотеатрі, коли до артистки підійшов незнайомець і запропонував піти з ним.

"Підходить чоловік, схиляється через мене і каже Наді: "Ходімо зі мною". І Надя завмерла і навіть відповісти не може. Я сказав хлопцеві: "Давай, підемо зі мною". Він не захотів, він просто пішов", - згадує Вова.

На відміну від співачки, блогер вважає себе конфліктною людиною, яка за словом у кишеню не лізе.

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

"Я конфліктна людина. Надя дуже переживає, коли я лаюся з кимось", - зазначив Дантес.

Як і в будь-якій іншій сім'ї, Вова і Надя сваряться і миряться. І якщо раніше вони бурхливо з'ясовували стосунки, то тепер навчилися йти на діалог і чути один одного.

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

"Ми сваримося з Надею. Буває дуже сильно. Зараз просто розмовляємо. Раніше розбіжність по кімнатами, ори, крики, биття посуду, ляскання дверей. Зараз - нормальна, адекватна розмова, висловили, що когось не влаштовує, помовчали, зайнялися сексом і помирилися", - розкрив деталі особистого життя шоумен.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва вирушила у концертний тур. Вона поділилася з шанувальниками радісною новиною про те, що на концертах гурту "Время и стекло" очікуються аншлаги, адже всі квитки на найближчі виступи розпродані.