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"Дуже гарно танцюю": Маша Єфросиніна запалила під Монатіка в Одесі (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 10:58
"Дуже гарно танцюю": Маша Єфросиніна запалила під Монатіка в Одесі (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна насолоджується відпочинком в Одесі

Маша Єфросиніна вирішила насолодитися з чоловіком відпочинком в Одесі, поки дітей немає вдома. Справа в тому, що ведущая відзначала у своїх соцмережах, що її діти (Нана і Саша) вирушили на море з бабусею, мамою Маші Єфросиніної. Так що зіркові батьки також не проти влаштувати собі невеликий релакс і також на морі.

В Одесі українська телеведуча не просто насолоджується коктейлями або басейнами. Разом з подругами Маша відвідала концерт Дмитра Монатіка під відкритим небом. До речі, увечері в Одесі полив дощ, що також відзначає і Єфросиніна. Проте глядачів це не налякало і вони продовжували "кружляти до упаду".

До речі, "кружляла" і Маша Єфросініна. Телеведуча опублікувала у себе в розділі сторіз на instagram-сторінці відео, на якому демонструє танцювальний талант. При цьому почуття гумору телеведучої не займати. Маша вирішила трохи подуріти і супроводила відео забавною підписом: "А це я і моя впевненість, що я дуже гарно танцюю". Відповідне відео було також опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, звернімо увагу і на стильний образ Маші, що вона підібрала для цього вечора.

На телеведучій своєрідний стиль сафарі, як вона сама це зазначила. Єфросиніна вибрала сорочку пісочного кольору а також білосніжні блискучі штани. З аксесуарів – ефектна хусточка на шиї, а також дуже масивні сонцезахисні окуляри. У вушках – оригінальні сережки у вигляді гральних карт.

Волосся телеведучої розпущене і акуратно покладені в рівний проділ. Макіяж зроблений з акцентом на губи.

&quot;Дуже гарно танцюю&quot;: Маша Єфросиніна запалила під Монатіка в Одесі (відео)

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна умилила забавним відео з синочком. На відео 4-річний Сашко їсть морозиво і розповідає, що потрібно вживати його кожен день, щоб бути сильним. Він також запевняє, що буде захищати маму, коли стане "поліцейським дядьком".

Раніше Маша Єфросиніна умилила домашньої ідилією. Телеведуча показала на відео сімейні вихідні з чоловіком і дітьми, які грають разом.

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Новини України Маша ЄфросинінаMONATIKтелеведущая
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