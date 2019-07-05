"Божественна!" Маша Єфросиніна прийшла в захват від довгоногої Лесі Никитюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леді Ле показала стрункі ніжки в кокетливому вбранні

Леся Нікітюк побувала на італійській весіллі Регіни Тодоренко, яке ведуча і її чоловік, музикант Влад Топалов, вирішили святкувати у Сорренто цілих три дні. Теледіва показала, в якому вбранні з'явилася на святі. Крім того, Леді Ле приголомшила шанувальників новиною – вона зловила весільний букет! Як говорить народна прикмета – це до швидкого заміжжя! Втім, про своє особисте життя Леся бажаає не поширюватися. А от своїми образами та кадрами з закулісся зйомок, а також знімками з повсякденного життя теледіва ділиться з задоволенням. Так, вона захопила своїм образом на весіллі подруги, опублікувавши в Instagram фото в повний зріст.

Леді Ле позує на балконі, звідки відкриваються чудові краєвиди і пейзажі. На ній – коротка сукня з рукавами-буфами і квітковим принтом. До речі, в сторіз вона уточнила, що це вонапошила вбрання.

Білосніжні лаконічні босоніжки стали прекрасним доповнення до образу, а довгі ноги захопили не тільки підписників зірки, але і її колегу Машу Єфросиніну.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пізній вечір у Sorrento", - підписала кадр Леся словами популярної пісні.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Маша Єфросиніна по достоїнству оцінила лук колеги. "Божественна!" - з захопленням написала вона.

Скріншот коментарів

Шанувальники Леді Ле розділили думку теледіви і також залишили для Лесі чимало компліментів.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А ноги!", "Шикарна!", "Барбі!", "Леся, ти класна, цибулю супер-пупер, а ноги красиві", "Таку і можуть вкрасти!", "Чарівна", "Красуня", "Лесюня, ти лялечка", "Ноги від вух!", "Яка ви красива!", "Красива і ніжна, ноги те, що треба!", "Ось це ноги!" – писали фоловери.

Скріншот коментарів

До речі, Леся Нікітюк оригінальним способом нагадала Регіны Тодоренко про спільну роботу.

Раніше Леся Нікітюк спокусили фото в леопардовому бікіні, позуючи в басейні.