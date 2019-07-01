Мамин захисник: Маша Єфросиніна замилувала забавним відео з синочком

Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Син телеведучої мріє стати поліцейським

Раніше відома телеведуча і мати двох дітей Маша Єфросиніна вже розповідала, що її 4-річний син Олександр мріє стати поліцейським, коли виросте. Судячи по новому відео в Instagram артистки, поки що план хлопчика залишився незмінним. Більше того - він відкрив спосіб, як можна стати сильним та сміливим і, відповідно, відмінним служителем закону.

На милому та кумедному відео Саша захоплено їсть морозиво і розповідає, що потрібно вживати його кожен день, щоб бути сильним. Він також запевняє, що буде захищати маму, коли стане "поліцейским дядьком".

"Прекрасний план, синку", - говорить в кінці Єфросиніна.

Відео: син Маші Єфросиніної Саша (instagram.com/mashaefrosinina)

"Значить, план такий: #МойАлександр відповідально топче морожко кожен день — виключно з метою стати відважним поліцейським! Також цей чоловік заявляє, що маму буде обов'язково тримати в ділянці, або, бажано, за ручку під час складних операцій по вилову злочинців! #важнаябеседа #полицейскийСаса", - прокоментувала чарівний ролик ведуча.

Фото: Маша Єфросиніна з сином Сашком (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники Маші поспішили залишити безліч зворушених відгуків про такого чудового маминого захисника.

Матусин сладусик

Який він нереально кльовий

Маша, які ж хлопчаки кайфові, а це сузір'я родимок на щічці

Який чудовий дитина)

Класний хлопчисько

Секрет розкрив! Це потрібно включити тести на екзамен при вступі в поліцію! "Їв ти морозиво кожен день?"

Такий цікавий ваш Сашуня. Машенька, вам дуже пощастило

Я вважаю це чудово! Ваш Сашко цілеспрямований і впевнений у собі маленький чоловік. Так тримати

Який він милий)))

З такими поліцейськими хоч спокійно поживемо

Мама молодчинка, схвалює вибір сина

З дитинства посилено прагне до мети. Це ДУЖЕ добре

Маша, Саша щось знає, він вже зараз знає, маму треба в ділянку

Супер син

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна назвала кумедний спосіб дізнатися, в який ти формі. В цьому вам допоможе дитяча гойдалка.

Раніше Маша Єфросиніна умилила домашньої ідилією. Телеведуча показала на відео сімейні вихідні з чоловіком і дітьми, які грають разом.

А до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком Сашею. Шанувальники провідною залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.