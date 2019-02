Чарівна Соня: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фото з Італії

Дівчина насолоджується відпочинком на морському узбережжі

Старшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман продолжает покорять яркими и стильными снимками. Девушка сейчас отдыхает в Италии и с удовольствием делится с подписчиками своего Instagram красочными кадрами.

Юная красотка опубликовала новое фото, на котором позирует на вершине холма на фоне моря. Соня одета в серую юбку-макси и белый топ и довольно подставила лицо солнцу.

"As you walk on by, will you call my name?" - написала она на английском, что переводится как "Проходя мимо, назовешь ли ты мое имя?".

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Поклонники отметили свежую красоту и стильный наряд Киперман, а некоторые поинтересовались, с кем же она отдыхает.

"ПРОСТО ПРЕКРАСНАЯ, КРАСОТКА. У МЕНЯ НЕТ СЛОВ...ТЫ ШИКАРНАЯ";

"Ты отдыхаешь с подружками?";

"Обворожительная Соня";

"Соня тебе не холодно? У нас то 15 градусов сегодня";

"Сонечка-королева красоты!! Вся в мамочку- красавицу!! Хорошего Вам отдыха, Сонечка!";

"Сонька, ты прелесть", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее дочка Веры Брежневой в коротком топе показала идеальную фигуру.

Отметим, что Соня Киперман вполне может пойти по стопам известной мамы. Она похвасталась исполнением песни Daniel Caesar "Japanese Denim". Кстати, девушка также успела закончить шолу актерского мастерства в США и успешно заявила о себе в модельном бизнесе.

Кстати, старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман вызвала фурор в сети фотосессией в купальнике.

Видео: РБК-Украина