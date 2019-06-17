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"Набираюся сил": сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2019 - 16:22
"Набираюся сил": сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча назвала простий спосіб, що допомагає їй завжди бути в тонусі

Популярна українська ведуча і акторка Лілія Ребрик дивує шанувальників своїм унікальним умінням все встигати. Ранкові ефіри, спектаклі, зйомки та ведення заходів, дозвілля з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і прогулянки з доченьками Поліною і Діаною – ось далеко не весь список справ зірки, які вона виконує регулярно і з задоволенням. Якось знаменитість зізналася, що їй доводиться жертвувати домашніми справами, але на користь часу, проведеного з близькими. Втім, це далеко не всі секрети енергійної Лілії. В Instagram вона опублікувала сонячне фото і розповіла про те, де бере сили на всі свої проекти і плани.

Жовте плаття з поясом і розрізом дуже прикрашає ведучу, а яскрава брошка виступає контрастним акцентом її вбрання. Вона сперлася об різьблену стінку поруч з огорожею і позує на фоні соковитої зелені саду.

"Набираюся сил... Попереду шалений марафон зйомок. Наразі у мене чотири кінопроекта: денні, нічні зміни, ранкові ефіри, вистави. І так кожний день до 30 червня. Мене часто запитують, як я витримую такі графіки і не скаржуся? Відповідаю: просто на хвилинку уявіть, що у вас всього того, що не дає вам спокійно виспатися - НЕМАЄ... і тоді ви завиєте інакше! Уявили? Тож бережіть все те, що дарує вам життя!" - звернулася вона з мотивуючою промовою до підписників.

&quot;Набираюся сил&quot;: сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники оцінили не тільки цілеспрямованість зірки, якою вони, незмінно, захоплюються, але її літній образ.

"Шалена! Це круто!", "Багато енергійна Лілія", "Ви прекрасні", "Немає слів", "Класненькая", "Ви просто молодець, в такому режимі важко працювати, але можливо. Але головне в житті - це бути потрібним. У вас все вийде. Головне - йти тільки вперед і з посмішкою!", "Ві неймовірна!" - писали комменатори.

 

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик викликала захоплення сімейним знімком з коханим чоловіком і доньками на прогулянці.

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