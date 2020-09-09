Спільні прогулянки і ніжні обійми: Ірина Шейк і Бредлі Купер спровокували чутки про примирення

34-річна Ірина Шейк і 45-річний Бредлі Купер розійшлися близько року тому. Але незважаючи на підозри у зрадах, а також хвилю негативу в мережі, спрямовану проти Леді Гаги і екс-бойфренда зірки, колишні кохані зберегли чудові стосунки. Причина того багато в чому – спільна дочка пари Лея, заради якої модель і актор готові залишатися друзями. Так, право опіки над дівчинкою вони поділили навпіл, а тому їх зустрічі неминучі. Періодично папараці заставали колишніх коханих на спільних прогулянках, і завжди вони виглядали не більше ніж друзі. Останнє ж фото наштовхнуло фанатів на думки про можливе возз'єднання.

Батьки обожнюють свою дочку (фото: скріншот instagram.com/zvezdaglaz)

Ірина, Бредлі і Лея вирішили провести день разом. Поки дівчинка спала в колясці, захоплені розмовою батьки насолоджувалися прогулянкою по Нью-Йорку. А на прощання ніжно обнялися, наче не хотіли розлучатися. Після чого Ірина пішла у своїх справах, а Купер – у своїх.

Нагадаємо, Ірина довго зберігала мовчання про причини розставання, але одного разу в інтерв'ю вирішила розкрити карти. «Я думаю, що у всі відносини, навіть найбільш хороші, ми приносимо свої найкращі і найгірші прояви – така природа людини. Дві відмінних людини не обов'язково будуть чудовою парою. Думаю, нам дуже пощастило відчути те, що було між нами», – поділилася знаменита модель.