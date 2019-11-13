"Обожнюю їсти": Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і розповіла про проблеми зі шкірою

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше співачка переживала через свою вагу

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва - справжній приклад для наслідування і кумир багатьох дівчат, яка захоплює їх своєю красою, стрункою фігурою і яскравим стилем. Кожен вихід артистки в світ - справжня подія. Приміром, нещодавно вона разом з колегою по групі Позитивом стали ведучими 12-го ефіру шоу Танці з зірками 2019 і підкорили глядачів своїми ефектними образами. Однак був час, коли співачка переживала через свою вагу. Про це Надя розповіла в інтерв'ю програмі "Слава+", яка виходить на YouTube-каналі "Люкс FM".

За словами дівчини, вона була дуже худою і комплексувала через це. Також Дорофєєва розсекретила свій нинішній зріст і вагу.

"169 зріст у мене. Вага зараз 50-51 кг. Ееее, я поправилась! Я сильно комплексувала, що я худа. Приймати себе треба таким, який ти є. Раніше я просто була дуже худенька, це було років сім-вісім тому, в школі. Ось весь цей період я була дуже худа. І я хотіла трохи набрати вагу. Я хочу бути нормальною. Зараз я люблю себе, займаюся спортом, я намагаюся добре харчуватися. У мене немає дієти, у мене немає нічого такого, я можу з'їсти котлетки з пюрешкой, звичайну нормальну їжу", – розповіла артистка.

НАДЯ ДОРОФЄЄВА: ПРО КОМПЛЕКСИ, СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ З ДАНТЕСОМ І ВІДНОСИНАХ З ПОЗИТИВОМ

Надя також зізналася, що дуже любить поїсти, проте через щільний графік співачки готує в основному її чоловік Володимир Дантес.

"Я обожнюю їсти. У мене Вова так готує... У мене немає часу, якщо чесно. Я вмію готувати, але ці вміння мої повбивалися, тому що у мене зовсім не було часу. Я пам'ятаю, коли у нас починалися з Вовою відносини, я, звичайно, випендрювалась, готувала йому, і борщ могла зробити, і щось там запекти, і салатики... Зараз взагалі не готую", – ділиться зірка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, співачка відверто розповіла про те, що у неї були серйозні проблеми зі шкірою один час - однак саме тоді вона зустріла майбутнього чоловіка і він в неї закохався.

"Дев'ять років тому я захворіла на грип. Я не пропила після хвороби пробіотики. І у мене запустився процес дисбактеріозу. Але у мене перші прояви були на обличчі. Мені почали класні косметологи лікувати обличчя антибіотиками, мазями, - поділилася Дорофєєва.

За словами співачки, погіршення тривало, "цей період тривав сім місяців".

"Я пам'ятаю, я ридала кожен день, коли дивилася на себе в дзеркало. Це був дуже важкий період. Я приходила на зйомки, у нас вже була група "Время и стекло". Я приїжджаю на зйомки, а в мене просто все обличчя всипане прищами. Це жесть", - згадала Надя.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Лікарі ніяк не могли знайти причину хвороби - і тут сталася доленосна зустріч.

"Я почала здавати кров, гормони, все-все-все. Не могли знайти причину. Потім я пам'ятаю день. Ми сідаємо в поїзд, де зустрічаємо Володимира Дантеса. Я вся в прищах. Не нафарбована. І тут він в мене чомусь закохується. Я думаю: "Господи, може, він погано бачить?", а у нього проблеми із зором. Я його досі підколюю на цю тему", - поділилася дівчина.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Вона додала, що колега по групі "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) також дуже підтримував її в той період.

"Я кажу: "Льоша, дуже-дуже видно", а коли тональний накладаєш зверху - воно реально ще гірше. Тобто такий слояра. Їх так сильно видно, а Льоша мені каже: "Та ні, поки ти мені не сказала, я нічого не бачив!". І Вова в мене закохався. Я пам'ятаю, Вова мені сказав: "У нас з тобою почалися відносини - все пройде", - розговорилася Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

У результаті діагноз поставили в рідному Сімферополі - у співачки знайшли дисбактеріоз кишечника.

"Я місяць пропилу таблетки - і у мене все пройшло. Вова досі думає, що це він - молодець", - зазначила Надя.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Володимир Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою.