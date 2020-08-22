Обожнюю! Каменських в облягаючому комбінезоні зізналася, без чого не може прожити і дня

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка розсекретила, що обожнює робити щодня

Настя Каменських не уявляє своє життя без руху, активностей та спорту. Співачка рано лягає спати і рано прокидається і каже, що встигає зробити все заплановане і навіть більше. І, звичайно ж, ранкове тренування входить в її обов'язкову програму. Ще одна слабкість артистки – танці. Про це вона повідомила в новому пості, спровадивши текст фото із залу.

Зірка постала перед шанувальниками у чорному облягаючому комбінезоні і яскравих кросівках. Вона посміхається на камеру і робить селфі в дзеркалі.

"Думаю, за моїми відео легко здогадатися, як я обожнюю танцювати! Жоден день не проходить без цього! Тому я рада, що зараз майже кожен мій день проходить в студії, де ми з дівчатками готуємося дивувати вас новими танцювальними постановками", - заінтригувала Настя.

Настя Каменських зізналася, що просто обожнює танці (фото: instagram.com/kamenskux)

У комменармях шанувальники поцікавилися, чому співачка не бере участь в Танцях з зірками, адже вони щасливі були б бачити її на головному паркеті країни. Не обійшлося без компліментів.

Красатуля

Красотища! Яка ж ви чарівна

Дуже красива

Круто

Ти прекрасна, як ніколи

Красуня і розумниця

Богиня

Красива і дуже мила

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в оригінальному джинсовому топі з відкритою спиною і спідниці-міні поділилася секретом моментального підняття настрою.