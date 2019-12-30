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Зваблива Тіна Кароль в пікантному міні влаштувала спекотні танці

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Співачка представила ефектний номер-розповідь про своє життя

Тіна Кароль показала вражаючий перформанс на суперфіналі шоу "Х-фактор 10", який відбувся у суботу, 28 грудня (тоді ж стало відомо ім'я переможця проекту). Поп-діва влаштувала попурі зі своїх хітів і розповіла від початку до кінця свою непросту історію життя і творчості. Номер вийшов ефектним, а кожна пісня супроводжувалася переодяганнями і зміною амплуа. Так, на сторінці в Instagram вона показала кілька яскравих образів зі свого шоу.

Поп-діва зображена в довгый оригінальный ніжно-рожевій сукні з блискучими рукавами.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На інший серії знімків вона з'явилася у відвертому образі – ромперы по фігурі оливкового відтінку, чорному подовженому піджаку і світлих човниках. Співачка влаштувала на сцені спекотні танці під куплет зі свого хіта "Шиншила".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки повідомили їй в коментарях, що її пронизливий номер вразив до глибини душі, а феєрія різнопланових образів і майстерних перевтілень викликали захоплення.

  • Сексі фрау
  • Фігура дуже сексі
  • Це просто бомбічний виступ
  • Шикарна
  • Така класна задумка номери! Виступ просто супер! Ну, а ви Тіна взагалі
  • Неперевершено
  • Це було найкрутіше виступ
  • Прекрасна
  • Чудова
  • Приголомшливий номер вийшов
  • Це бомба
  • Красуня
  • Захоплююся
  • Тіна-шедевр

Скріншот коментарів

Відео: YouTube/Х-фактор

Нагадаємо, що Тіна Кароль, Юрій Гобрунов і Василь Вірастюк організували зустріч земляків. Всі зірки – вихідці з Івано-Франківщини.

До речі, Тіна Кароль розбурхала шанувальників стрункими формами – вони зазначили, що зірка помітно схудла.

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